Chapecoense x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Invictos na competição, Verdão do Oeste e Tricolor Gaúcho duelam por vaga nas oitavas de final

A quarta-feira (14) promete um grande confronto pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Chapecoense e Grêmio se enfrentam às 18h45 (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga. A partida coloca frente a frente duas equipes que ainda não perderam na competição e vale uma vaga nas oitavas de final.

A Voz do Esporte já está de prontidão para, a partir de 18h, ao vivo, narrar o prélio. Gabriel Belmonte vai narrar o embate. Eduardo Gimenez está confirmado nos comentários. Para a reportagem, Raphael Almeida foi o selecionado.