Briga em condomínio envolve jogadores do Fortaleza e vira caso de polícia

Confusão após reclamação de som alto é investigada pela Polícia Civil e tem versões distintas entre atletas e morador

Uma câmera de segurança registrou uma confusão envolvendo jogadores do Fortaleza e moradores de um condomínio de alto padrão em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A briga ocorreu na manhã do dia 1º de janeiro de 2026, após uma queixa sobre som alto, e as imagens circularam nas redes sociais nesta quarta-feira (14).

O vídeo mostra nove pessoas participando da briga, sendo sete homens e duas mulheres. Entre os envolvidos estão os jogadores argentinos do Fortaleza José María Herrera, Eros Mancuso e Tomás Pochettino.

Em nota, o Fortaleza informou que acompanha o caso e tem prestado apoio aos atletas. Um dos moradores relatou que a confusão começou quando ele foi até a residência de Mancuso para reclamar do volume do som. Segundo ele, durante a briga, teria sido mordido no nariz pelo jogador.

Além disso, a Polícia Civil do Ceará informou que investiga o caso como lesão corporal dolosa. A apuração está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Eusébio.

Jogador apresenta versão diferente sobre a briga

Já Mancuso apresentou outra versão dos fatos. De acordo com o atleta, as discussões começaram ainda na noite anterior, com reclamações e ofensas feitas pelo vizinho. Pela manhã, o homem teria invadido o imóvel, causando medo nas pessoas que estavam no local. O jogador afirmou ainda que o morador proferiu insultos xenofóbicos, por eles serem argentinos, além de provocações relacionadas ao rebaixamento do Fortaleza para a Série B do Brasileirão de 2026.