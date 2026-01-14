Brasil x México pela Kings League Nations: Onde assistir

Brasil x México pela Kings League Nations: Onde assistirSeleção Brasileira encara os mexicanos por uma vaga na final da competição, dia 17 de janeiro, no Allianz Parque
Vale vaga na final! O Brasil encara o México nesta quinta-feira (15/1), às 19h, na Trident Arena, pela semifinal da Kings League Nations. A Seleção Brasileira chega após eliminar a Itália, enquanto os mexicanos despacharam a França. Aliás, vale lembrar que ambas se enfrentaram na semi do Mundial do ano passado, com vitória brasileira. Quem vencer, enfrenta Espanha ou Chile na grande decisão.
Onde assistir a Kings League Nations
As partidas terão transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.
Como chega o Brasil
Após uma derrota dolorosa na estreia para a Espanha, por 7 a 3 o Brasil reencontrou seu bom ritmo após vencer o Catar por 6 a 5 em uma partida muito emocionante e também o Peru por 6 a 1. Contudo, com a segunda colocação no Grupo D, a Seleção Brasileira precisou jogar o Last Chance com a Arábia Saudita. Assim, sem dar chance para o azar, a Canarinho atropelou por 7 a 1. Por fim, não tomou conhecimento da Itália e goleou por 15 a 5. Agora, encara os mexicanos para manter vivo o sonho do bicampeonato.
Como chega o México
Por outro lado, os mexicanos também estrearam com derrota, mas para a Arábia Saudita, por 4 a 3. Contudo, na sequência, duas goleadas acachapantes contra a Índia (18 a 2) e Indonésia (14 a 2). A equipe terminou na primeira colocação do seu grupo e passou direto para as quartas de final, onde eliminou a França, com um triunfo por 8 a 4. Agora, o México terá pela frente uma revanche, já que foi justamente o Brasil que eliminou a seleção na semifinal do Mundial do ano passado.
Os jogos desta quinta-feira na Kings League Nations
Espanha x Chile– 18h
Brasil x México– 19h