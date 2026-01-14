Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil x México pela Kings League Nations: Onde assistir

Brasil x México pela Kings League Nations: Onde assistir

Seleção Brasileira encara os mexicanos por uma vaga na final da competição, dia 17 de janeiro, no Allianz Parque
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Vale vaga na final! O Brasil encara o México nesta quinta-feira (15/1), às 19h, na Trident Arena, pela semifinal da Kings League Nations. A Seleção Brasileira chega após eliminar a Itália, enquanto os mexicanos despacharam a França. Aliás, vale lembrar que ambas se enfrentaram na semi do Mundial do ano passado, com vitória brasileira. Quem vencer, enfrenta Espanha ou Chile na grande decisão.

Onde assistir a Kings League Nations

As partidas terão transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.

Como chega o Brasil

Após uma derrota dolorosa na estreia para a Espanha, por 7 a 3 o Brasil reencontrou seu bom ritmo após vencer o Catar por 6 a 5 em uma partida muito emocionante e também o Peru por 6 a 1. Contudo, com a segunda colocação no Grupo D, a Seleção Brasileira precisou jogar o Last Chance com a Arábia Saudita. Assim, sem dar chance para o azar, a Canarinho atropelou por 7 a 1. Por fim, não tomou conhecimento da Itália e goleou por 15 a 5. Agora, encara os mexicanos para manter vivo o sonho do bicampeonato.

Como chega o México

Por outro lado, os mexicanos também estrearam com derrota, mas para a Arábia Saudita, por 4 a 3. Contudo, na sequência, duas goleadas acachapantes contra a Índia (18 a 2) e Indonésia (14 a 2). A equipe terminou na primeira colocação do seu grupo e passou direto para as quartas de final, onde eliminou a França, com um triunfo por 8 a 4. Agora, o México terá pela frente uma revanche, já que foi justamente o Brasil que eliminou a seleção na semifinal do Mundial do ano passado.

Os jogos desta quinta-feira na Kings League Nations

Espanha x Chile– 18h
Brasil x México– 19h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar