Bragantino x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão vai para seu primeiro compromisso fora de casa na temporada em um confronto entre equipes da elite do futebol brasileiro

Na estreia, as duas equipes conquistaram vitórias importantes, largando na ponta da tabela. O Alvinegro bateu a Ponte Preta por 3 a 0. Já o Massa Bruta superou o Noroeste por 1 a 0, fora de casa, sendo um dos dois visitantes que venceram na primeira rodada.

Depois de uma boa estreia em casa, o Corinthians tem sua primeira partida como visitante e, de cara, encara um adversário da Série A do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (15), às 19h30, o Timão visita o Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Record, na TV aberta, pela TNT, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo serviço de streaming HBO Max.

Como chega o Bragantino

Depois de uma boa estreia no estadual, o Massa Bruta não possui desfalques em relação aos jogadores utilizados na primeira rodada. Entretanto, a expectativa é que Vagner Mancini faça algumas alterações no time titular, priorizando o rodízio do elenco, por conta do pouco tempo de preparação.

Como chega o Corinthians

O Timão vai para a segunda partida do ano com alguns desfalques. Memphis Depay e Rodrigo Garro seguem como baixas na equipe. Hugo Souza, que ficou de fora de um dos treinos desta semana por uma virose, é dúvida. Entretanto, Dorival Júnior pode ter o retorno do volante Raniele e do atacante Yuri Alberto, além do zagueiro Gabriel Paulista, que deve ficar no banco.

BRAGANTINO X CORINTHIANS

Campeonato Paulista – 2ª rodada

Data e horário: 15/01/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Sant’Anna), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André (Raniele), Carrillo e Breno Bidon; Vitinho, Gui Negão (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto