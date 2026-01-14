Bragantino x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragemTimão vai para seu primeiro compromisso fora de casa na temporada em um confronto entre equipes da elite do futebol brasileiro
Depois de uma boa estreia em casa, o Corinthians tem sua primeira partida como visitante e, de cara, encara um adversário da Série A do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (15), às 19h30, o Timão visita o Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.
Na estreia, as duas equipes conquistaram vitórias importantes, largando na ponta da tabela. O Alvinegro bateu a Ponte Preta por 3 a 0. Já o Massa Bruta superou o Noroeste por 1 a 0, fora de casa, sendo um dos dois visitantes que venceram na primeira rodada.
Onde assistir
A partida terá transmissão pela Record, na TV aberta, pela TNT, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo serviço de streaming HBO Max.
Como chega o Bragantino
Depois de uma boa estreia no estadual, o Massa Bruta não possui desfalques em relação aos jogadores utilizados na primeira rodada. Entretanto, a expectativa é que Vagner Mancini faça algumas alterações no time titular, priorizando o rodízio do elenco, por conta do pouco tempo de preparação.
Como chega o Corinthians
O Timão vai para a segunda partida do ano com alguns desfalques. Memphis Depay e Rodrigo Garro seguem como baixas na equipe. Hugo Souza, que ficou de fora de um dos treinos desta semana por uma virose, é dúvida. Entretanto, Dorival Júnior pode ter o retorno do volante Raniele e do atacante Yuri Alberto, além do zagueiro Gabriel Paulista, que deve ficar no banco.
BRAGANTINO X CORINTHIANS
Campeonato Paulista – 2ª rodada
Data e horário: 15/01/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Sant’Anna), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
CORINTHIANS: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André (Raniele), Carrillo e Breno Bidon; Vitinho, Gui Negão (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima
VAR: Thiago Duarte Peixoto