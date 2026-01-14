Botafogo receberá aporte financeiro de John Textor

O Botafogo está perto de derrubar o transfer ban. Afinal, John Textor vai fazer um aporte financeiro para o Alvinegro pagar a dívida de 20 milhões de dólares (R$ 107 milhões) junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação do meia Thiago Almada. Assim, a quantia será depositada nos próximos dias, de acordo com o jornalista Matheus Medeiros.

John Textor terá ajuda de dois investidores para efetuar o aporte financeiro. Além do dono da SAF do Botafogo, sócios da FuboTV (empresa de streaming de Textor) e também um investidor próximo ao empresário vão colaborar, segundo informações da “ESPN”. Contudo, o nome do investidor está sendo mantido em sigilo pela direção alvinegra.