Botafogo receberá aporte financeiro de John Textor

Alvinegro tenta resolver punição da Fifa por causa de dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos
O Botafogo está perto de derrubar o transfer ban. Afinal, John Textor vai fazer um aporte financeiro para o Alvinegro pagar a dívida de 20 milhões de dólares (R$ 107 milhões) junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação do meia Thiago Almada. Assim, a quantia será depositada nos próximos dias, de acordo com o jornalista Matheus Medeiros.

John Textor terá ajuda de dois investidores para efetuar o aporte financeiro. Além do dono da SAF do Botafogo, sócios da FuboTV (empresa de streaming de Textor) e também um investidor próximo ao empresário vão colaborar, segundo informações da “ESPN”. Contudo, o nome do investidor está sendo mantido em sigilo pela direção alvinegra.

Em dezembro do ano passado, o Botafogo sofreu um transfer ban da Fifa por causa da dívida pela contratação do meia Thiago Almada junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos. Ao todo, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) condenou o Glorioso a pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) ao time norte-americano.

Mesmo sem poder registrar jogadores, o Botafogo segue ativo no mercado. Afinal, já contratou o zagueiro Ythallo e o atacante Lucas Villalba. Há ainda um acerto encaminhado com o lateral-esquerdo Jhoan Hernández. Pelo menos por enquanto, o Alvinegro não contará com os reforços nas primeiras rodadas do Carioca.

