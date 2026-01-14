Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo acerta venda de David Ricardo para clube russo

Botafogo acerta venda de David Ricardo para clube russo

Dínamo Moscou venceu a concorrência do Torino, da Itália, e fechou a contratação do zagueiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo acertou nesta quarta-feira (14) a venda do zagueiro David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia. Dessa forma, o clube russo vai pagar 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) pela contratação do jogador, em definitivo. O Alvinegro, aliás, vai manter 20% dos direitos econômicos.

David Ricardo também interessava ao Torino, da Itália. Contudo, o clube italiano não conseguiu acertar os termos com o Botafogo e, por isso, a conversa esfriou nos últimos dias. Em meio a isso, surgiu o interesse do Dínamo Moscou. Assim, os russos ofereceram um modelo de negócio que agradou mais e passou à frente na disputa.

O Torino tentou a contratação por empréstimo e teve duas propostas recusadas. Na segunda, ofereceu 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) pelo empréstimo, com obrigação de compra avaliada em 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões). O Botafogo, no entanto, desejava negociá-lo em definitivo e estipulou o preço de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) e mais 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em bônus.

Dessa forma, o Botafogo estipulou o preço de  7 milhões de euros (R$ 44 milhões) e mais 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em bônus por metas para negociá-lo. O Dínamo Moscou, por sua vez, ofereceu 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) por 80% dos direitos econômicos, o que se aproximou do valor desejado pelo Alvinegro. Assim, os clubes conseguiram chegar a um acordo.

Contratado em 2025 junto ao Ceará, David Ricardo disputou 29 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência pelo Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar