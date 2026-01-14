Botafogo acerta venda de David Ricardo para clube russo

Dínamo Moscou venceu a concorrência do Torino, da Itália, e fechou a contratação do zagueiro

David Ricardo também interessava ao Torino, da Itália. Contudo, o clube italiano não conseguiu acertar os termos com o Botafogo e, por isso, a conversa esfriou nos últimos dias. Em meio a isso, surgiu o interesse do Dínamo Moscou. Assim, os russos ofereceram um modelo de negócio que agradou mais e passou à frente na disputa.

O Botafogo acertou nesta quarta-feira (14) a venda do zagueiro David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia. Dessa forma, o clube russo vai pagar 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) pela contratação do jogador, em definitivo. O Alvinegro, aliás, vai manter 20% dos direitos econômicos.

O Torino tentou a contratação por empréstimo e teve duas propostas recusadas. Na segunda, ofereceu 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) pelo empréstimo, com obrigação de compra avaliada em 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões). O Botafogo, no entanto, desejava negociá-lo em definitivo e estipulou o preço de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) e mais 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em bônus.

Dessa forma, o Botafogo estipulou o preço de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) e mais 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em bônus por metas para negociá-lo. O Dínamo Moscou, por sua vez, ofereceu 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) por 80% dos direitos econômicos, o que se aproximou do valor desejado pelo Alvinegro. Assim, os clubes conseguiram chegar a um acordo.

Contratado em 2025 junto ao Ceará, David Ricardo disputou 29 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência pelo Botafogo.

