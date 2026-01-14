Bono brilha nos pênaltis, Marrocos bate a Nigéria e vai à final da Copa Africana de Nações

Após empate morno no tempo normal e prorrogação, seleção anfitriã bate a rival nas penalidades por 4 a 2 e enfrenta Senegal no próximo domingo

Assim, Senegal e Marrocos medem forças no domingo (18), às 16h (de Brasília), no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat, na grande final da competição continental.

Marrocos está na final da Copa Africana de Nações. Nesta quarta-feira (14), a seleção anfitriã do torneio venceu a Nigéria nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 0 a 0 no tempo normal e prorrogação, e enfrentará o Senegal na decisão. O jogo foi truncado, com muita marcação e pouca criatividade, o que resultou na decisão por penalidades. Brilhou a estrela do goleiro Bono, que pegou duas cobranças dos nigerianos, garantindo a passagem para o duelo decisivo.

Diante de sua torcida, o Marrocos dominou as ações durante praticamente todo o jogo. Muito mais posse de bola, controle da partida, mas faltou efetividade no ataque. Aos oito minutos, Brahim Díaz quase tirou o zero do placar em finalização que passou perto da trave. Do outro lado, Lookman fez Bono trabalhar.

A falta de criatividade de Marrocos ficou evidente, diante da boa marcação da Nigéria. Poucos lances de perigo eram criados pela seleção da casa, gerando preocupação na torcida no Stade Prince Moulay Abdallah. A melhor chance veio no fim da primeira etapa, quando Mazraoui girou bem e finalizou para defesa de Nwabali.

O segundo tempo começou novamente com Marrocos em cima, buscando o gol, com a Nigéria se defendendo. Ezzalzouli quase abriu o placar em finalização que Nwabali pegou. O jogador do Betis passou perto mais uma vez em seguida, mas o goleiro nigeriano estava atento.

Nos pênaltis, goleiro de Marrocos brilha

Com o empate sem gols, a semifinal foi para prorrogação. A Nigéria continuou com sua proposta de se defender, sem ao menos tentar uma escapada para surpreender os marroquinos. Assim, a seleção anfitriã seguiu buscando espaços para criar oportunidades. O cansaço também passou a pesar nos jogadores dos dois times. No entanto, o gol não saiu, e o jogo foi para os pênaltis.