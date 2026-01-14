Bayern vira sobre o Colônia e bate recorde no fim do turno da Bundesliga

O Bayern de Munique encerrou o primeiro turno da Bundesliga de forma histórica. Em uma partida que exigiu paciência e poder de reação, os bávaros venceram o Colônia por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira (14), no RheinEnergieStadion. Com o resultado, a equipe comandada por Vincent Kompany alcançou a impressionante marca de 47 pontos em 17 jogos, estabelecendo o novo recorde para a melhor campanha de todos os tempos em uma primeira metade de campeonato.

O confronto começou complicado para o líder isolado. Apesar do domínio territorial, o Bayern viu o Colônia, empurrado por sua torcida, ser perigoso nos contra-ataques. Aos 41 minutos, Linton Maina aproveitou um erro de Gnabry na saída de bola, arrancou por quase 70 metros e soltou uma bomba de fora da área para abrir o placar, vencendo Manuel Neuer. O empate veio apenas nos acréscimos da primeira etapa, com um golaço de Serge Gnabry. O atacante se redimiu da falha anterior ao acertar um chute espetacular, de “dropkick”, quase sem ângulo, que beijou o travessão antes de entrar.