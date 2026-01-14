Bayern vira sobre o Colônia e bate recorde no fim do turno da Bundesliga

Bayern vira sobre o Colônia e bate recorde no fim do turno da BundesligaEquipe de Vincent Kompany sai atrás, mas busca a virada com gols de Gnabry, Kim Min-Jae e Lennart Karl
O Bayern de Munique encerrou o primeiro turno da Bundesliga de forma histórica. Em uma partida que exigiu paciência e poder de reação, os bávaros venceram o Colônia por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira (14), no RheinEnergieStadion. Com o resultado, a equipe comandada por Vincent Kompany alcançou a impressionante marca de 47 pontos em 17 jogos, estabelecendo o novo recorde para a melhor campanha de todos os tempos em uma primeira metade de campeonato.
O confronto começou complicado para o líder isolado. Apesar do domínio territorial, o Bayern viu o Colônia, empurrado por sua torcida, ser perigoso nos contra-ataques. Aos 41 minutos, Linton Maina aproveitou um erro de Gnabry na saída de bola, arrancou por quase 70 metros e soltou uma bomba de fora da área para abrir o placar, vencendo Manuel Neuer. O empate veio apenas nos acréscimos da primeira etapa, com um golaço de Serge Gnabry. O atacante se redimiu da falha anterior ao acertar um chute espetacular, de “dropkick”, quase sem ângulo, que beijou o travessão antes de entrar.
A virada do Bayern e a “lei do ex”
No segundo tempo, a bola parada, velha conhecida dos problemas defensivos do Colônia, foi decisiva. Aos 26 minutos, após cobrança de escanteio curta, Luis Díaz cruzou na medida para Hiroki Ito ajeitar de cabeça. A bola encontrou o zagueiro Kim Min-Jae livre na pequena área, que só teve o trabalho de empurrar para as redes e virar o jogo.
O golpe de misericórdia veio já na reta final, aos 39 minutos, com participação da joia da base Lennart Karl. O jovem atacante recebeu passe açucarado de Luis Díaz — destaque da etapa final com duas participações diretas — e finalizou com categoria no canto esquerdo, decretando o 3 a 1 e a festa bávara em Colônia.
Liderança absoluta
Com mais essa vitória, o Bayern amplia sua vantagem na liderança para 11 pontos sobre o segundo colocado, caminhando a passos largos para mais um título. Já o Colônia segue seu calvário e chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vitória na Bundesliga. Desse modo, permanece em situação delicada na tabela, apesar da atuação valente diante do gigante da Baviera.