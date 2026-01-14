Bangu x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Jogo vale pela primeira rodada da Taça Guanabara, apesar de o Rubro-Negro já ter estreado na competição; equipe sub-20 vai novamente a campo

O Campeonato Carioca já começou com uma partida adiantada entre Portuguesa e Flamengo, no último sábado (10/1). Mas, nesta quarta-feira (13), a primeira rodada chega para valer com três partidas. Uma delas, a que encerra o dia, às 21h30, o Rubro-Negro – ainda que com um time sub-20 – volta a campo para encarar o Bangu, em Moça Bonita. Saibamos, então, como chegam os times para a “abertura” do Cariocão 2026.

A Voz do Esporte não perde tempo e inicia sua transmissão, ao vivo, a partir de 20h, com um timaço. A saber: Ricardo Froede na narração, Kelvin Lucas nos comentários e Pedro Rigoni na reportagem.