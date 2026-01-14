Auxiliar de Zubeldía elogia postura do Fluminense em estreia

Maxi Cuberas, que dirigiu a equipe na vitória contra o Madureira nesta quarta, também pede calma à torcida na busca por reforços / Crédito: Jogada 10

Sob o comando do auxiliar Maxi Cuberas, o Fluminense estreou com vitória no Campeonato Carioca 2026 ao vencer o Madureira, no Estádio Luso-Brasileiro. Em coletiva após a partida na noite desta quarta-feira (14), o auxiliar de Luis Zubeldía festejou o resultado no primeiro jogo da temporada e elogiou a postura do “mistão’ do Tricolor das Laranjeiras. “Graças a Deus conseguimos ganhar a partida e, além disso, (esse resultado) é sempre ótimo para a gente, para os torcedores para a gente seguir crescendo. A vitória sempre fortalece. Acho que a equipe funcionou bem, como vocês disseram. Com Arana, com Jemmes e outros jogadores com menos minutos, além dos jovens. Estou contente por isso, pela equipe Foi uma partida com muito critério, controlamos do início ao fim. Soubemos administrar os momentos diferentes do jogo e, graças a Deus, conseguimos ganhar, que é sempre o que buscamos”, disse ele na coletiva depois da partida.

O auxiliar de Zubeldía também comentou sobre a atuação do clube na janela de transferências. Ele reconheceu que não tem sido fácil ir atrás dos jogadores desejados, mas pediu calma aos torcedores. “A respeito de reforços, a comissão e a diretoria estão trabalhando. Não é fácil incorporar os jogadores que queremos, por isso temos que ter calma e paciência. Estamos focando para que os reforços ajudem a equipe a competir em grande nível. Estamos confiante de que todos vão trabalhar para que os reforços cheguem o mais rápido possível – disse. Com a vitória na estreia, o Fluminense larga com três pontos na classificação do Campeonato Carioca e por enquanto lidera o Grupo A da competição ao lado do Volta Redonda, que também venceu nesta quarta-feira. Mais de Maxi Cuberas: Estreias de Arana e Jemmes: “Buscamos incorporar esse tipo de jogadores que têm qualidade, que tem um bom presente, um bom nível para fortalecer a equipe que já estava construída e fez uma grande temporada. Precisamos nos fortalecer com essa categoria, com esse nível de jogadores. Por isso tem que ter paciência, a diretoria segue trabalhando, e, a qualquer momento, seguramente vamos ter boas novidades”.