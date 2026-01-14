Atlético confirma a contratação do atacante Alan Minda

Atlético confirma a contratação do atacante Alan MindaJogador da seleção equatoriana chegou a Belo Horizonte na última sexta-feira e assina com o Galo por cinco temporadas
O Atlético confirmou nesta quarta-feira (14) mais um reforço para a temporada. Alan Minda, de 22 anos, foi oficializado pelo clube com um contrato em definitivo de cinco anos. Ele desembarcou em Belo Horizonte na última sexta.
É a terceira contratação do Galo para 2026. Afinal, o clube já anunciou o lateral-esquerdo Renan Lodi e o volante Maycon. O equatoriano Angelo Preciado e o meia Victor Hugo já chegaram à capital mineira e aguardam os últimos trâmites burocráticos para assinatura do contrato.
Alan Minda atuava pelo Cercle Brugge, da Bélgica. O jogador surgiu na base do Independiente Del Valle, do Equador, e tem passagem pelo Independiente Juniors. Em 2023, deixou o país para atuar na equipe belga.
Pelo Cercle Brugge, Minda entrou em campo em 98 jogos, com 14 gols marcados e 14 assistências distribuídas. O atacante disputou partidas das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026 e participou da Copa América de 2024 pela seleção do Equador.
