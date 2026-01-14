Arsenal vence Chelsea fora por vaga na final da Copa da Liga Inglesa

Em jogo incrível no Derby de Londres, Gunners jogam bem, se aproveitam de "mistão" dos Blues e fazem 3 a 2 em pleno Stamford Bridge / Crédito: Jogada 10

No Derby de Londres, o Arsenal saiu na frente por vaga na final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (14/1), mesmo jogando no Stamford Bridge, os Gunners venceram o rival Chelsea por 3 a 2, graças a gols de Ben White, Gyökeres e Zubimendi. Garnacho fez os gols azuis. Assim, o time de Mikel Arteta abre vantagem na semifinal da competição. Do outro lado da chave, o Manchester City vencera o Newcastle na última terça (13/1) – 2 a 0. Agora, o Arsenal pode até empatar no jogo da volta, no dia 3 de fevereiro, no Emirates Stadium, que avança à final. Já o Chelsea precisa vencer por um gol para levar para os pênaltis. Se por acaso vencer por dois ou mais gols, avança diretamente à decisão contra o vencedor de Manchester City e Newcastle – tal jogo ocorre no dia 4/2.

O primeiro gol não demorou a sair em Stamford Bridge. Logo aos 7′, Ben White subiu mais que todo mundo e, na jogada característica do Arsenal em escanteio, marcou 1 a 0. O goleiro Sánchez falhou na saída da meta, aliás. Jogando com um time alternativo, a equipe do interino Liam Rosenior levava perigo com seu trio de brasileiros: Andrey Santos, Estêvão e João Pedro. No entanto, o goleiro Kepa fez grande defesa em chute forte do ex-jogador do Palmeiras. O Arsenal, jogando com time praticamente titular, assustou com finalizações de Zubimendi e Trossard – ambos para fora, porém. Na etapa final, Sánchez voltou a falhar no início. Saka chamou Cucurella para dançar, fez um verdadeiro carnaval na ponta direita e distribuiu para o iluminado Ben White. O zagueiro, que atua como lateral com Mikel Arteta, cruzou rasteiro e o arqueiro não conseguiu afastar o perigo. O centroavante Gyökeres, que não marcava há quatro partidas, fez as pazes com as redes, aos 3′. Aos 11′, porém, Garnacho tratou de recolocar os Blues no jogo. Após cruzamento de Pedro Neto da direita, a bola ficou com o argentino, que dominou e fuzilou o goleiro Kepa, reduzindo a desvantagem: 2 a 1. Dessa forma, o Arsenal se viu acuado, com a torcida do Chelsea acordando e os donos da casa entrando de vez no jogo.

Os Gunners, porém, não são líderes da Premier League e dos times mais temíveis do mundo à toa. Afinal, em nova boa jogada, Gyökeres ajeitou para Zubimendi, que deixou dois para trás antes de, com extrema categoria, fazer 3 a 1, aos 26′. Desta vez, Sánchez nada podia fazer. O arqueiro, aliás, se redimiu (em parte) ao fazer milagre com o pé direito em chute de Merino. Mas, depois de jogada incrível de Estêvão, o Chelsea voltou a diminuir. Garnacho aproveitou falha de Kepa, que saiu mal do gol, e, de primeira, fez o 3 a 2, aos 38′. Ficou para o Emirates. Próximos passos de Arsenal e Chelsea Agora, o Chelsea segue sua forte maratona de janeiro, já que ainda tem mais cinco compromissos neste primeiro mês do ano. O próximo, aliás, já é neste sábado (17/1), contra o Brentford, pela Premier League, também no Stamford Bridge, às 12h (de Brasília). Já o Arsenal, que também enfrenta maratona, visita o Nottingham Forest, no mesmo dia, mas às 14h30. Tais jogos valem pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, onde os Gunners lideram com seis pontos de vantagem em relação ao vice-líder Manchester City (49 a 43).