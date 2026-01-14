Arias dá sinal verde e fica próximo de acerto com o Palmeiras

Colombiano admira o trabalho feito pelo Verdão e não vê problema em deixar o futebol europeu nesta janela de transferências

De acordo com o portal Uol, as conversas entre o clube paulista e o staff do jogador se desenvolveram de forma positiva. Arias elogiou o trabalho realizado pelo Alviverde na Academia de Futebol e não vê problemas em deixar o futebol europeu nesta temporada.

O Palmeiras recebeu o sinal verde de Jhon Arias para seguir em frente com as negociações pelo colombiano. O Verdão deve avançar nas conversas com o Wolverhampton nos próximos dias para fechar o negócio.

O colombiano deseja atuar em um time competitivo. Atualmente, o Wolves vive uma situação delicada, na lanterna da Premier League, com sete pontos em 21 jogos disputados. Além disso, Arias deseja recuperar o nível de atuação que teve quando defendia o Fluminense. O jogador atuou em 23 jogos nesta temporada, mas marcou apenas dois gols e deu apenas uma assistência.

A expectativa é que o clube inglês tente recuperar os R$ 110 milhões que investiu na contratação do atleta junto ao Fluminense. O Palmeiras possui condições de negociar nesses valores. Afinal, o Alviverde superou essa quantia nas contratações de Paulinho e Vitor Roque no ano passado.

Outro ponto que o Verdão terá que superar é uma cláusula que o Fluminense colocou quando vendeu o jogador. O Tricolor estabeleceu que tem preferência na compra de Arias caso o colombiano volte ao Brasil. Com isso, o Alviverde terá que superar uma possível concorrência carioca.