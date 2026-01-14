Arbeloa deixa quatro medalhões fora em estreia no Real Madrid

Arbeloa deixa quatro medalhões fora em estreia no Real MadridNovo técnico poupa estrelas na Copa do Rei, convoca cinco jovens do Castilla e lida com lista extensa de lesionados para encarar o Albacete
A era Álvaro Arbeloa no comando do Real Madrid começa com mudanças drásticas e imediatas na gestão do elenco. Para sua partida de estreia, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei contra o Albacete, o novo treinador surpreendeu ao deixar de fora quatro pilares da equipe titular. Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni e o lateral Carreras não viajaram com a delegação e sequer foram relacionados para o confronto desta quarta-feira (14), no estádio Carlos Belmonte.
A decisão da comissão técnica visa preservar a condição física dos atletas, considerando o desgaste recente da viagem à Arábia Saudita, de onde o clube retornou há poucos dias. Além da rotação natural em jogos de copas nacionais, Arbeloa aproveitou seu profundo conhecimento das categorias inferiores para oxigenar o grupo. O comandante convocou cinco promessas do Real Madrid Castilla para compor o banco. São eles: Jorge Cestero, David Jiménez, César Palacios, Joan Martínez e Manuel Ángel. Todos vão receber a oportunidade de integrar o time principal.
Departamento médico lotado e volta de Vini Jr.
Se a ausência do quarteto citado foi uma escolha técnica, Arbeloa enfrenta uma dor de cabeça real com o departamento médico. O treinador não poderá contar com uma lista extensa de estrelas lesionadas. A saber, Kylian Mbappé, Rodrygo, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy estão vetados. A expectativa em Valdebebas é que Mbappé, Rüdiger e Rodrygo sejam os primeiros a deixar a enfermaria e se juntem aos treinos gradualmente ao longo do próximo mês.
Por outro lado, a lista de relacionados confirma a presença de Vinicius Júnior. O brasileiro deve assumir o protagonismo do ataque merengue neste “novo começo” após a demissão de Xabi Alonso na última segunda-feira (12). Ele lidera o setor ofensivo ao lado dos jovens Gonzalo e Mastantuono.
Assim sendo, o Real Madrid entra em campo às 17h (de Brasília) desta quarta-feira pressionado pela necessidade de resposta imediata após a troca de comando. O duelo único contra o Albacete define quem avança às quartas de final do torneio mata-mata.