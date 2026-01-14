Arbeloa deixa quatro medalhões fora em estreia no Real Madrid

Novo técnico poupa estrelas na Copa do Rei, convoca cinco jovens do Castilla e lida com lista extensa de lesionados para encarar o Albacete / Crédito: Jogada 10

A era Álvaro Arbeloa no comando do Real Madrid começa com mudanças drásticas e imediatas na gestão do elenco. Para sua partida de estreia, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei contra o Albacete, o novo treinador surpreendeu ao deixar de fora quatro pilares da equipe titular. Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni e o lateral Carreras não viajaram com a delegação e sequer foram relacionados para o confronto desta quarta-feira (14), no estádio Carlos Belmonte. A decisão da comissão técnica visa preservar a condição física dos atletas, considerando o desgaste recente da viagem à Arábia Saudita, de onde o clube retornou há poucos dias. Além da rotação natural em jogos de copas nacionais, Arbeloa aproveitou seu profundo conhecimento das categorias inferiores para oxigenar o grupo. O comandante convocou cinco promessas do Real Madrid Castilla para compor o banco. São eles: Jorge Cestero, David Jiménez, César Palacios, Joan Martínez e Manuel Ángel. Todos vão receber a oportunidade de integrar o time principal.