Arbeloa deixa quatro medalhões fora em estreia no Real Madrid

Novo técnico poupa estrelas na Copa do Rei, convoca cinco jovens do Castilla e lida com lista extensa de lesionados para encarar o Albacete
A era Álvaro Arbeloa no comando do Real Madrid começa com mudanças drásticas e imediatas na gestão do elenco. Para sua partida de estreia, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei contra o Albacete, o novo treinador surpreendeu ao deixar de fora quatro pilares da equipe titular. Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni e o lateral Carreras não viajaram com a delegação e sequer foram relacionados para o confronto desta quarta-feira (14), no estádio Carlos Belmonte.

A decisão da comissão técnica visa preservar a condição física dos atletas, considerando o desgaste recente da viagem à Arábia Saudita, de onde o clube retornou há poucos dias. Além da rotação natural em jogos de copas nacionais, Arbeloa aproveitou seu profundo conhecimento das categorias inferiores para oxigenar o grupo. O comandante convocou cinco promessas do Real Madrid Castilla para compor o banco. São eles: Jorge Cestero, David Jiménez, César Palacios, Joan Martínez e Manuel Ángel. Todos vão receber a oportunidade de integrar o time principal.

Departamento médico lotado e volta de Vini Jr.

Se a ausência do quarteto citado foi uma escolha técnica, Arbeloa enfrenta uma dor de cabeça real com o departamento médico. O treinador não poderá contar com uma lista extensa de estrelas lesionadas. A saber, Kylian Mbappé, Rodrygo, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy estão vetados. A expectativa em Valdebebas é que Mbappé, Rüdiger e Rodrygo sejam os primeiros a deixar a enfermaria e se juntem aos treinos gradualmente ao longo do próximo mês.

Por outro lado, a lista de relacionados confirma a presença de Vinicius Júnior. O brasileiro deve assumir o protagonismo do ataque merengue neste “novo começo” após a demissão de Xabi Alonso na última segunda-feira (12). Ele lidera o setor ofensivo ao lado dos jovens Gonzalo e Mastantuono.

Assim sendo, o Real Madrid entra em campo às 17h (de Brasília) desta quarta-feira pressionado pela necessidade de resposta imediata após a troca de comando. O duelo único contra o Albacete define quem avança às quartas de final do torneio mata-mata.

