Após marcar em estreia, Endrick evita deslumbramento e mira vaga na Copa de 2026

Brasileiro de 19 anos balança a rede contra o Lille, elogia Paulo Fonseca e diz estar perto dos 100% fisicamente / Crédito: Jogada 10

A trajetória de Endrick no futebol francês começou de forma avassaladora. O atacante de 19 anos precisou de apenas uma partida para cair nas graças da torcida do Lyon: marcou um gol, mandou uma bola na trave e foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França, no último domingo (11). Apesar do início meteórico, o brasileiro adota um discurso de cautela e maturidade, equilibrando a euforia do “cartão de visitas” com a necessidade de manter o foco para buscar seu grande objetivo: a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao site oficial do clube, Endrick deixou claro que a mudança de ares visa também garantir seu espaço na Seleção Brasileira. O jogador mencionou o técnico Carlo Ancelotti como peça-chave para realizar o sonho de disputar o mundial.

“O sonho de todo garoto é representar o país numa Copa do Mundo. É o meu sonho, não há dúvida. (…) Se for da vontade de Deus primeiramente e depois do Ancelotti, vou estar muito contente para poder ajudar o Brasil a conquistar o hexa”, projetou o atacante. A relação de Endrick com Fonseca A adaptação rápida ao novo clube passa diretamente pela relação com o treinador Paulo Fonseca. Endrick rasgou elogios ao comandante português, o segundo em sua carreira após Abel Ferreira, e destacou o acolhimento recebido na chegada à França. “Vou usar uma palavra que falamos no Brasil: é um paizão também. Chegou, me abraçou bastante, tentou me enturmar um pouquinho mais com o time”, revelou o jogador, citando ainda a sinceridade do técnico como um diferencial importante para sua evolução tática. Mesmo com o gol na estreia, Endrick prega os pés no chão. O jovem alertou para os perigos do excesso de confiança, que, segundo ele, pode “matar” o atleta se subir à cabeça.

“A confiança te ajuda, mas também te mata bastante. (…) Você tem que estar confiante, mas não tanto para manter os pés no chão e a humildade para fazer bons jogos”, filosofou. Inspiração no Lyon Endrick chega ao Lyon consciente do peso histórico que os brasileiros carregam no clube. Ele citou nominalmente ídolos como Sonny Anderson, Bruno Guimarães e, especialmente, Juninho Pernambucano e Fred. “Sonny Anderson, Paquetá, Bruno Guimarães, Marçal, Marcelo e o Juninho, que é o grande jogador. Pude ver muitos gols de falta dele. Os gols dele de falta são muito famosos no Brasil. Conheço muitos jogadores que passaram por aqui e que fizeram história, como o Fred no elenco de 2006, ano em que eu estava nascendo. Espero ajudar o Lyon para ganhar títulos com brasileiros na equipe”, afirmou.