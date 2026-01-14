Andrew revela que pais torciam para o Flamengo: “Maior clube do Brasil”

Arqueiro deu declaração ao jornal "Record", de Portugal, antes de embarcar ao Rio de Janeiro; veja o que ele falou sobre o Mengão

Ao jornal “Record”, do país lusitano, o arqueiro já projetou a chegada ao novo clube, demonstrando felicidade por estar ao time de coração de seus pais, falecidos em 2009 (pai) e 2024 (mãe).

Perto de se tornar o segundo reforço do Flamengo para 2026, o goleiro Andrew já deu suas primeiras declarações como jogador rubro-negro. E não foi no Aeroporto do Galeão, onde desembarcou na madrugada da última terça (13/1), mas, sim, ainda em Portugal.

“Este é um momento de muita felicidade e sobretudo marcante para mim. O Flamengo é o clube de muitos dos meus familiares. Da minha mãe e do meu pai, que eram flamenguistas de coração. Fico muito feliz por regressar ao Brasil pelas portas do Flamengo, que é o maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo”, afirmou ao jornal português.

Dessa forma, o arqueiro de 24 anos falou sobre a competição por vaga no Gil Vicente, sua, agora, antiga equipe. Ele afirma, no entanto, que chega com a “cabeça tranquila” ao Flamengo, onde será reserva do argentino Agustín Rossi.

“Eu sempre soube que o desafio que iria encontrar era grande. Em Portugal competi com o Kritciuk, que também era um goleiro de alto nível, e com o Brian Araújo, entre outros que passaram no Gil Vicente. Vou para o Flamengo com a consciência tranquila, sabendo das minhas capacidades e respeitando sempre os meus companheiros. Queremos o mesmo, no final de tudo. Desejamos que a nossa equipe vença sempre e atinja o sucesso”, finalizou.