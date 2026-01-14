Andrew chega ao Rio, realizará exames e assinará com Flamengo

Goleiro, de 24 anos, é novo reforço do Rubro-Negro para a temporada / Crédito: Jogada 10

Reforço do Flamengo para a temporada, Andrew desembarcou na noite desta última terça-feira (13), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Dessa forma, o goleiro é aguardado no Ninho do Urubu nesta quarta (14) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Rubro-Negro. Andrew, de 24 anos, assinará contrato de quatro anos com o Flamengo. O goleiro estava no Gil Vicente, de Portugal, e tinha vínculo até junho. Os portugueses, aliás, queriam liberá-lo apenas no meio do ano, mas o Rubro-Negro conseguiu convencer pela liberação imediata. Assim, desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ofereceu 10% de uma futura venda aos portugueses.