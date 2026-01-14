Albacete apronta, elimina o Real Madrid e vai às quartas da Copa do Rei

Albacete apronta, elimina o Real Madrid e vai às quartas da Copa do ReiNa estreia do técnico Arbeloa, equipe merengue entra com time misto, perde por 3 a 2 nos acréscimos e dá adeus à competição de forma precoce
Em jogo emocionante e na estreia do técnico Arbeloa, o Real Madrid perdeu para o Albacete por 3 a 2, pelas oitavas de final da Copa do Rei, no estádio Carlos Belmonte, em Albacete, Espanha. Com isso, o time merengue está eliminado da competição, sendo um vexame no primeiro jogo do novo treinador. Javi Villar e Jefté Betancor, duas vezes, marcaram para o Queso Mecánico. Mastantuono e Gonzalo García anotaram para o time merengue. Todos os gols saíram na reta final de cada tempo.
Jefté foi o herói de um jogo dramático, que estava em 2 a 1 até os 45 minutos do segundo tempo. O atacante, que saiu do banco de reservas, até viu Gonzalo García empatar nos acréscimos, mas marcou praticamente no último lance e decretou a vitória dos mandantes no Estádio Carlos Belmonte.
O Albacete ainda não tem adversário definido nas quartas de final. As oitavas terminam amanhã, e haverá sorteio para definir os próximos duelos. Foi, aliás, a primeira vitória dos Albacistas sobre os merengues na história. De quebra, elimina
O JOGO
Sob novo comando técnico, o Real Madrid fez um primeiro tempo com segurança na maior parte, mas um vacilo colocou fogo nos minutos finais. A equipe merengue dominou as principais, com chances e posse de bola, enquanto os visitantes tinham dificuldades nos contra-ataques e procuraram se defender. Porém, a chance do Alba foi na bola parada. Depois do escanteio batido pela direita na primeira trave, Villar se desvencilhou do marcador e acertou uma testada no fundo da rede para abrir o placar dentro de casa. No entanto, a alegria durou pouco. Quatro minutos, Arda Guler cobrou o escanteio no miolo da área, Dean Huijsen cabeceou à queima-roupa e Mastantuono deixou tudo igual no rebote. Um alívio para o Real.
A postura do Real Madrid na segunda etapa manteve a mesma: maior posse de bola e buscando criar oportunidades. Porém, faltou mais ousadia e pontaria. Por outro lado, o Albacete seguiu se defendendo e ficou atento para pegar os merengues nos contra-ataques. No fim, os Blancos viram a situação piorar. Aos 38 minutos, Agus Medina cruzou para grande área, Gonzalo cortou mal na sequência e Jefté pegou a sobra conseguindo vencer o goleiro Lunin. Entretantanto, os merengues não desistiram e acharam o gol de empate já nos acréscimos. Após sequência de escanteios, Gonzalo García deixou tudo igual.
A partida já parecia ir para a prorrogação, mas o Albacete aprontou mais uma vez. Faltando um minuto para o término, Jefté marcou o terceiro gol para o Queso Mecánico. Ele foi acionado nas costas da zaga em um contra-ataque. Ele domina dentro da área chutando em cima de Daniel Carvajal, a bola voltou para o camisa 10, que acertou uma bola no cantinho. Foi o gol salvador para manter o time vivo na disputa.
