Abel desconversa sobre reforços e exalta Palmeiras por “aposta em jovens”

Treinador também revelou como o Verdão tenta equilibrar a busca por contratações e o uso da base / Crédito: Jogada 10

Abel Ferreira se esquivou de perguntas sobre as possíveis chegadas de Jhon Arias e Thiago Almada ao Palmeiras. O técnico, por outro lado, aproveitou a coletiva após a vitória do Verdão por 1 a 0 sobre o Santos para exaltar o trabalho feito pela base do clube. As falas do técnico fazem sentido, afinal, o único gol do jogo foi marcado por Allan, destaque desde a última temporada e vindo da base do clube. “Boa pergunta (sobre os reforços), mas vai ficar sem resposta”, iniciou o técnico, que prosseguiu: “Não é fácil estar em uma equipe como o Palmeiras e poder apostar em jovens. Na Europa eles são comprados e emprestados para dar rendimento. Então o treinador tem que botá-los para jogar. Como fruto desse trabalho temos conseguido um equilíbrio muito grande nas contas do clube. Estou muito contente com o desempenho e a personalidade deles”.

Além do autor do gol ter sido da base do Verdão, durante a segunda etapa o time atuou com uma trinca de jovens no meio-campo: Larson, Allan e Luis Pacheco. A intensidade dos três no setor impediu que o Santos transformasse a posse de bola em chances claras na busca pelo empate. Dos três jogadores citados, Abel aproveitou para elogiar Luis Pacheco, que foi retirado da lista da Copinha deste ano justamente para integrar o elenco profissional. “Estou contente com os jogadores que fomos buscar no sub-20, como o Luís (Pacheco). Tem muito potencial. Não é de hoje, é desde o Sporting (Portugal), um trabalho excelente do Castanheira (Vitor, um dos auxiliares da comissão técnica de Abel) com a base. É um prazer poder formar jogadores no futebol”, concluiu o técnico. Abel comenta proposta por Allan e montagem de elenco do Palmeiras Ainda exaltando o trabalho feito pela base do Palmeiras, Abel comentou a recusa de uma proposta feita pelo Napoli (Itália) por Allan. O clube europeu ofereceu 30 milhões de euros (cerca de R$ 187 milhões na cotação atual) pelo jovem. “O Palmeiras, neste momento, está em condições de escolher quando vender ou não. Se os clubes de fora estão atentos aos nossos jogadores, fico satisfeito. Não precisamos vender, precisamos ter uma equipe forte e investir tempo nesses jogadores”, disse o técnico. Por fim, Abel Ferreira afirmou que a montagem do elenco do Palmeiras não leva em consideração apenas as lacunas existentes nas posições, e sim o potencial de desenvolvimento de jogadores jovens, como Luis Pacheco, citado novamente.