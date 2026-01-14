Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Quero que baile”, afirma novo técnico do Real Madrid sobre Vini Jr

Substituto de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa fará sua estreia à frente dos merengues nesta quarta-feira (14), pela Copa do Rei
O confronto desta quarta-feira (14) contra o Albacete, válido pela Copa do Rei, marca um ponto de virada na temporada do Real Madrid. Afinal, será a estreia de Álvaro Arbeloa como treinador principal, após assumir o cargo deixado por Xabi Alonso. Em sua primeira coletiva, o ex-lateral não fugiu de um tema sensível herdado do antecessor: a forma como Vini Jr vinha sendo utilizado.

Durante boa parte da temporada, o atacante brasileiro foi preterido por Alonso e ficou de fora em momentos decisivos. Entretanto, com Arbeloa no comando, a situação muda de direção: o novo técnico assegurou que Vini terá liberdade para atuar em seu estilo característico, apostando na velocidade, improviso e ousadia que o tornaram peça fundamental no elenco merengue.

“Não falo de cenários que não vivi. Mas tenho a sorte enorme de contar com um dos jogadores que mais desequilibram no mundo. E é isso, portanto, que queremos ver: um Vini que desfrute e que baile. É o que eu quero ver”, declarou Arbeloa.

Aos 42 anos, recém-saído do comando do Real Madrid B, o técnico destacou que sua trajetória como jogador revelado nas categorias de base do clube é um diferencial importante. Segundo ele, essa vivência dentro da instituição lhe permite compreender de forma mais profunda o que a torcida deseja e quais valores devem nortear o início desta nova etapa da equipe principal.

“Neste clube temos que ganhar, ganhar e voltar a ganhar. É o nosso DNA, foi o que nos levou à frente. Quando era jogador, recebi esses valores no vestiário. Essa é a minha obsessão”, afirmou ele.

Real Madrid busca virada de página

Por fim, Arbeloa destacou em sua chegada que o elenco precisa virar a página e abandonar de vez os resultados negativos recentes. Para o novo treinador, o duelo desta quarta deve ser encarado como um marco simbólico, funcionando como ponto de partida para uma etapa renovada da temporada. Desse modo, cada jogador terá a oportunidade de recomeçar com confiança e energia.

