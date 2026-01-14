“Quero que baile”, afirma novo técnico do Real Madrid sobre Vini Jr

Substituto de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa fará sua estreia à frente dos merengues nesta quarta-feira (14), pela Copa do Rei / Crédito: Jogada 10

O confronto desta quarta-feira (14) contra o Albacete, válido pela Copa do Rei, marca um ponto de virada na temporada do Real Madrid. Afinal, será a estreia de Álvaro Arbeloa como treinador principal, após assumir o cargo deixado por Xabi Alonso. Em sua primeira coletiva, o ex-lateral não fugiu de um tema sensível herdado do antecessor: a forma como Vini Jr vinha sendo utilizado. Durante boa parte da temporada, o atacante brasileiro foi preterido por Alonso e ficou de fora em momentos decisivos. Entretanto, com Arbeloa no comando, a situação muda de direção: o novo técnico assegurou que Vini terá liberdade para atuar em seu estilo característico, apostando na velocidade, improviso e ousadia que o tornaram peça fundamental no elenco merengue.

“Não falo de cenários que não vivi. Mas tenho a sorte enorme de contar com um dos jogadores que mais desequilibram no mundo. E é isso, portanto, que queremos ver: um Vini que desfrute e que baile. É o que eu quero ver”, declarou Arbeloa. LEIA MAIS: Bellingham nega crise no vestiário do Real Madrid Aos 42 anos, recém-saído do comando do Real Madrid B, o técnico destacou que sua trajetória como jogador revelado nas categorias de base do clube é um diferencial importante. Segundo ele, essa vivência dentro da instituição lhe permite compreender de forma mais profunda o que a torcida deseja e quais valores devem nortear o início desta nova etapa da equipe principal. “Neste clube temos que ganhar, ganhar e voltar a ganhar. É o nosso DNA, foi o que nos levou à frente. Quando era jogador, recebi esses valores no vestiário. Essa é a minha obsessão”, afirmou ele.