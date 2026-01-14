Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Chorar na Fifa”: Corinthians repercute provocação de Edílson Capetinha no BBB

Campeão do mundo com o Alvinegro paulista, o ex-jogador foi cutucado por outro confinado sobre a legitimidade da conquista com o clube
A sala da casa do Big Brother Brasil virou, por um breve momento, uma mesa de bar entre amigos que torcem para clubes rivais. Isso porque o tradicional momento de apresentação entre participantes virou espaço para uma cutucada a Edílson Capetinha, campeão do mundo com o Corinthians, que rebateu de bate e pronto o questionamento de outro confinado quanto à legitimidade da conquista diante do Vasco em 2000.

A cena aconteceu durante a roda de apresentação dos participantes, na última terça-feira (13), na sala principal da casa. Ao falar sobre o Mundial de Clubes de 2000, como parte importante de sua história, Capetinha ouviu outro confinado provocá-lo em tom bem-humorado: “Sem Libertadores, né?”

“É, vai chorar na Fifa”, rebateu o ex-jogador de imediato, arrancando risadas dos participantes. O próprio Corinthians acompanhou o episódio e compartilhou o trecho nas redes sociais.

A publicação gerou engajamento imediato, ex-jogadores do clube, como Dentinho, reagiram ao post com emojis de riso. Já os torcedores encheram a publicação com mais de seis mil comentários somente no Instagram, mas com interações também pelo X. 

Edílson Capetinha e o Mundial

Ídolo do Corinthians, o ex-jogador teve papel central na campanha do título mundial de 2000 — eleito destaque na final. A decisão aconteceu no Maracanã e terminou com vitória corintiana nos pênaltis contra o Vasco, após empate no tempo normal, com o atacante eleito o melhor em campo.

Organizada e reconhecida pela Fifa, a edição do torneio gera debate entre torcidas rivais até os dias de hoje. O formato em questão não exigia a conquista prévia da Libertadores, e o Alvinegro participou da competição como campeão do país-sede.

Tags

Corinthians

