“Chorar na Fifa”: Corinthians repercute provocação de Edílson Capetinha no BBB

“Chorar na Fifa”: Corinthians repercute provocação de Edílson Capetinha no BBBCampeão do mundo com o Alvinegro paulista, o ex-jogador foi cutucado por outro confinado sobre a legitimidade da conquista com o clube
A sala da casa do Big Brother Brasil virou, por um breve momento, uma mesa de bar entre amigos que torcem para clubes rivais. Isso porque o tradicional momento de apresentação entre participantes virou espaço para uma cutucada a Edílson Capetinha, campeão do mundo com o Corinthians, que rebateu de bate e pronto o questionamento de outro confinado quanto à legitimidade da conquista diante do Vasco em 2000.
A cena aconteceu durante a roda de apresentação dos participantes, na última terça-feira (13), na sala principal da casa. Ao falar sobre o Mundial de Clubes de 2000, como parte importante de sua história, Capetinha ouviu outro confinado provocá-lo em tom bem-humorado: “Sem Libertadores, né?”
“É, vai chorar na Fifa”, rebateu o ex-jogador de imediato, arrancando risadas dos participantes. O próprio Corinthians acompanhou o episódio e compartilhou o trecho nas redes sociais.
A publicação gerou engajamento imediato, ex-jogadores do clube, como Dentinho, reagiram ao post com emojis de riso. Já os torcedores encheram a publicação com mais de seis mil comentários somente no Instagram, mas com interações também pelo X.
Pintou o campeão do BBB https://t.co/6s3Jqtx5OV
— Canal do Alysson_SCCP (@canaldoalysson) January 13, 2026
Edílson Capetinha e o Mundial
Ídolo do Corinthians, o ex-jogador teve papel central na campanha do título mundial de 2000 — eleito destaque na final. A decisão aconteceu no Maracanã e terminou com vitória corintiana nos pênaltis contra o Vasco, após empate no tempo normal, com o atacante eleito o melhor em campo.
Organizada e reconhecida pela Fifa, a edição do torneio gera debate entre torcidas rivais até os dias de hoje. O formato em questão não exigia a conquista prévia da Libertadores, e o Alvinegro participou da competição como campeão do país-sede.
