“Chorar na Fifa”: Corinthians repercute provocação de Edílson Capetinha no BBB

A publicação gerou engajamento imediato, ex-jogadores do clube, como Dentinho, reagiram ao post com emojis de riso. Já os torcedores encheram a publicação com mais de seis mil comentários somente no Instagram, mas com interações também pelo X.

Pintou o campeão do BBB https://t.co/6s3Jqtx5OV — Canal do Alysson_SCCP (@canaldoalysson) January 13, 2026

Edílson Capetinha e o Mundial

Ídolo do Corinthians, o ex-jogador teve papel central na campanha do título mundial de 2000 — eleito destaque na final. A decisão aconteceu no Maracanã e terminou com vitória corintiana nos pênaltis contra o Vasco, após empate no tempo normal, com o atacante eleito o melhor em campo.

Organizada e reconhecida pela Fifa, a edição do torneio gera debate entre torcidas rivais até os dias de hoje. O formato em questão não exigia a conquista prévia da Libertadores, e o Alvinegro participou da competição como campeão do país-sede.

