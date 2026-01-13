Xabi Alonso se despede do Real Madrid: “Não saiu como gostaríamos”

“Este capítulo profissional chegou ao fim, e não saiu como gostaríamos. Treinar o Real Madrid foi uma honra e uma responsabilidade. Agradeço ao clube, aos jogadores e, acima de tudo, aos torcedores e madridistas pela confiança e apoio. Saio com respeito, gratidão e orgulho de ter dado o meu melhor”, escreveu Xabi Alonso nas redes sociais.

O técnico Xabi Alonso foi demitido do Real Madrid, na última segunda-feira (12) . Após o anúncio, o treinador se manifestou pelas redes sociais nesta terça-feira (13). Ele gradeceu ao clube merengue pela sua passagem e ainda destacou que o trabalho não saiu como o esperado.

Xabi chegou ao Madrid após excelente campanha com o Bayer Leverkusen (ALE), seu primeiro trabalho em uma equipe principal. Antes, passara pelo time B da Real Sociedad, da Espanha. Assim, chegou no fim da temporada 2024/25 para trabalhar no Real, onde atuou como jogador.

Ele assumiu logo no Mundial de Clubes da Fifa, em junho, nos Estados Unidos. Na ocasião, o Madrid chegou à semifinal, caindo em um humilhante 4 a 0 perante o PSG. Assim, a temporada 25/26 já começou com Xabi sob pressão, visto que seu estilo tático não encaixava com os atletas que tinha à disposição.

Um dos pontos negativos de sua passagem por Madri foi a relação com Vini Jr., estremecida desde a primeira metade da temporada. Isso, aliás, fez com que não saísse a renovação do craque com o clube merengue.

Novo comandante

Com isso, o Real Madrid já anunciou o substituto. O técnico Álvaro Arbeloa, aliás, comandou nesta terça-feira (13) o primeiro treino, no CT de Valdebebas. Nos primeiros desafios, o treinador espanhol terá a missão de recuperar a autoestima do time e acalmar os ânimos do vestiário.