Vinicius Júnior não se despediu de Xabi Alonso após saída do Real, diz jornal

Parte do elenco se manifestou após a demissão do treinador, mas nomes importantes, como Vinicius Júnior e Bellingham, não publicaram mensagens

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Marca, Vinicius Júnior foi um dos jogadores que não publicaram mensagens de despedida até o fim da segunda-feira. Além do atacante brasileiro, também não se manifestaram publicamente Éder Militão, Mastantuono, Mendy, Alexander-Arnold, Bellingham e Brahim Díaz. No caso de Brahim, o periódico ressalta que o meia está concentrado com a seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.

A saída de Xabi Alonso do Real Madrid, confirmada na segunda-feira (12), provocou reações distintas dentro do elenco merengue. Embora diversos jogadores tenham recorrido às redes sociais para comentar o fim do trabalho do treinador, o silêncio de alguns atletas importantes acabou ganhando destaque nos bastidores do clube.

A publicação espanhola ainda mencionou Endrick entre os ausentes, mas esclareceu que o jovem atacante já não faz parte do elenco, pois foi emprestado ao Lyon.

O técnico deixou o cargo após o revés para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no domingo. A derrota no clássico acelerou a decisão da diretoria, que optou por encerrar o ciclo de Xabi Alonso no comando da equipe.

Com a mudança no comando, o Real Madrid definiu rapidamente o sucessor. Álvaro Arbeloa assumiu a equipe e fará sua primeira partida oficial nesta quarta-feira (14), contra o Albacete, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Mbappé se manifesta sobre ‘aprendizado’

Em contraste com o silêncio de parte do grupo, alguns jogadores fizeram questão de se pronunciar. Kylian Mbappé destacou o aprendizado adquirido durante o curto período de trabalho com Xabi Alonso. Rodrygo, por sua vez, agradeceu a confiança recebida, ressaltou os ensinamentos diários e desejou sucesso ao técnico nos próximos desafios da carreira.