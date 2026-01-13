Vinicius Júnior não se despediu de Xabi Alonso após saída do Real, diz jornal

Vinicius Júnior não se despediu de Xabi Alonso após saída do Real, diz jornalParte do elenco se manifestou após a demissão do treinador, mas nomes importantes, como Vinicius Júnior e Bellingham, não publicaram mensagens
A saída de Xabi Alonso do Real Madrid, confirmada na segunda-feira (12), provocou reações distintas dentro do elenco merengue. Embora diversos jogadores tenham recorrido às redes sociais para comentar o fim do trabalho do treinador, o silêncio de alguns atletas importantes acabou ganhando destaque nos bastidores do clube.
De acordo com informações divulgadas pelo jornal Marca, Vinicius Júnior foi um dos jogadores que não publicaram mensagens de despedida até o fim da segunda-feira. Além do atacante brasileiro, também não se manifestaram publicamente Éder Militão, Mastantuono, Mendy, Alexander-Arnold, Bellingham e Brahim Díaz. No caso de Brahim, o periódico ressalta que o meia está concentrado com a seleção do Marrocos na Copa Africana de Nações.
A publicação espanhola ainda mencionou Endrick entre os ausentes, mas esclareceu que o jovem atacante já não faz parte do elenco, pois foi emprestado ao Lyon.
O técnico deixou o cargo após o revés para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no domingo. A derrota no clássico acelerou a decisão da diretoria, que optou por encerrar o ciclo de Xabi Alonso no comando da equipe.
Com a mudança no comando, o Real Madrid definiu rapidamente o sucessor. Álvaro Arbeloa assumiu a equipe e fará sua primeira partida oficial nesta quarta-feira (14), contra o Albacete, pelas oitavas de final da Copa do Rei.
Mbappé se manifesta sobre ‘aprendizado’
Em contraste com o silêncio de parte do grupo, alguns jogadores fizeram questão de se pronunciar. Kylian Mbappé destacou o aprendizado adquirido durante o curto período de trabalho com Xabi Alonso. Rodrygo, por sua vez, agradeceu a confiança recebida, ressaltou os ensinamentos diários e desejou sucesso ao técnico nos próximos desafios da carreira.