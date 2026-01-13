Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco faz proposta por Brenner para reforçar o ataque

Cruz-Maltino tem jogador com prioridade, mas negociação com a Udinese promete ser complicada. Jogador quer a transferência
Depois de anunciar o meia-atacante Johan Rojas e o zagueiro Alan Saldivia, o Vasco quer a contratação de um centroavante. No entanto, a busca é por um jogador com características diferentes de Vegetti e GB. O que o Cruz-Maltino deseja é um atacante de mobilidade, mas que consiga ser a referência e principalmente faça gols. Dentro desse contexto, o nome da vez é o de Brenner, sonho de consumo do técnico Fernando Diniz.

Sob o comando do treinador, Brenner viveu o seu melhor momento na carreira. Em 2020, o atacante marcou 22 gols em 44 jogos pelo São Paulo. Atualmente na Udinese, o jogador sabe que não será aproveitado e após a ligação de Fernando Diniz, demonstrou interesse em defender o Vasco. Agora o Cruz-Maltino tem a missão de convencer o clube italiano, que promete fazer jogo duro.

Vasco aceita proposta do Vitória por David, mas transferência está travada; entenda

Proposta na mesa

O Vasco apresentou uma proposta de compra por 3 milhões de euros (R$ 18,8 milhões), porém o valor não agradou a Udinese, que quer o dobro para negociar 100% dos direitos econômicos de Brenner. O Cruz-Maltino fez uma nova oferta, dessa vez de 4,2 milhões de euros (R$26,3 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta, de forma parcelada. As negociações estão em andamento.

O Cruz-Maltino mantém o otimismo, tendo em vista que conta com o desejo de Brenner em se transferir e com o interesse da Udinese em se livrar do atacante. A expectativa pelo acerto é grande.

Brenner é visto como plano A. No entanto, o Vasco também mantém conversas com outro atacante com características semelhantes. As conversas acontecem paralelamente. O Cruz-Maltino pretende contratar apenas um dos jogadores em negociação.

