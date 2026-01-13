Vasco faz proposta por Brenner para reforçar o ataque

Depois de anunciar o meia-atacante Johan Rojas e o zagueiro Alan Saldivia, o Vasco quer a contratação de um centroavante. No entanto, a busca é por um jogador com características diferentes de Vegetti e GB. O que o Cruz-Maltino deseja é um atacante de mobilidade, mas que consiga ser a referência e principalmente faça gols. Dentro desse contexto, o nome da vez é o de Brenner, sonho de consumo do técnico Fernando Diniz.

Sob o comando do treinador, Brenner viveu o seu melhor momento na carreira. Em 2020, o atacante marcou 22 gols em 44 jogos pelo São Paulo. Atualmente na Udinese, o jogador sabe que não será aproveitado e após a ligação de Fernando Diniz, demonstrou interesse em defender o Vasco. Agora o Cruz-Maltino tem a missão de convencer o clube italiano, que promete fazer jogo duro.