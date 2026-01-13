Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco ativa opção de compra e adquire mais 20% do passe de Lukas Zuccarello

Cruz-Maltino vai pagar R$ 550 mil ao Sport, que possui 25% dos direitos econômicos do atleta, que foi camisa 10 na última Copinha
Apesar da eliminação precoce na Copinha, o camisa 10 do Vasco, Lukas Zuccarello, segue prestigiado dentro do clube. O Cruz-Maltino ativou a opção de compra junto ao Sport e adquiriu mais 20% dos direitos econômicos do jogador. Portanto, agora o time carioca possui 75% do passe, enquanto os pernambucanos ficam com 25%.

O Vasco vai pagar R$ 550 mil pelo novo percentual de Zuccarello. O Sport vai receber o dinheiro em cinco parcelas. O jogador de 19 anos foi contratado pelo Cruz-Maltino em 2022, pelo atual diretor da base, Rodrigo Dias, que trabalhou com o atleta no clube pernambucano.

LEIA MAIS: Vasco anuncia contratação do zagueiro Alan Saldivia

Desde que chegou na base do Vasco, Zuccarello obteve destaque. O jogador conquistou três Cariocas, um pelo Sub-17, e dois pelo Sub-20. No ano passado, o jogador recebeu oportunidades com Fábio Carille no time profissional, mas as chegadas de Nuno Moreira, Loide e Garré tiraram espaço do jovem atleta. Neste ano, vestiu a camisa 10 do time na Copinha, mas não conseguiu evitar a eliminação na segunda fase da competição. Seu contrato com o Cruz-Maltino tem duração até dezembro de 2028.

