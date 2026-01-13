Vasco anuncia contratação do zagueiro Alan Saldivia

Vasco anuncia contratação do zagueiro Alan SaldiviaJogador uruguaio assinou contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2028
O Vasco anunciou nesta terça-feira (13) o segundo reforço da temporada. O zagueiro Alan Saldivia, de 23 anos, acertou com o Cruz-Maltino e assinou contrato até dezembro de 2028. Dessa forma, o Gigante da Colina comprou os direitos econômicos do jogador uruguaio junto ao Colo-Colo, do Chile.
“Acredito que, pessoalmente, eu via que era um time com muita história, de muito tempo. Acho que é um clube que busca formar e crescer, e que faz os jogadores crescerem. Por isso, gostei muito da ideia de poder evoluir e seguir melhorando. Acredito que esse foi um bom motivo para eu poder escolher o Vasco”, disse Alan Saldivia.
Natural de Rivera, Alan Saldivia iniciou a carreira nas categorias de base do Montevideo City Torque, do Uruguai. O jogador também passou pelo Defensor, do Uruguai, até chegar ao Colo-Colo, do Chile. No clube chileno, aliás, ele se profissionalizou em 2022. Por lá, conquistou os títulos do Campeonato Chileno, da Copa do Chile e da Supercopa do Chile.
Alan Saldivia chegou ao Vasco a pedido do técnico Fernando Diniz. Afinal, o treinador foi o principal entusiasta da contratação. O nome, aliás, já estava no radar desde o ano passado. Dessa forma, o jogador chega para reforçar a zaga, que já conta com Carlos Cuesta e Robert Renan. Em 2026, o Cruz-Maltino passou por uma reformulação no setor.
