Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco anuncia contratação do zagueiro Alan Saldivia

Vasco anuncia contratação do zagueiro Alan Saldivia

Jogador uruguaio assinou contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2028
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Vasco anunciou nesta terça-feira (13) o segundo reforço da temporada. O zagueiro Alan Saldivia, de 23 anos, acertou com o Cruz-Maltino e assinou contrato até dezembro de 2028. Dessa forma, o Gigante da Colina comprou os direitos econômicos do jogador uruguaio junto ao Colo-Colo, do Chile.

“Acredito que, pessoalmente, eu via que era um time com muita história, de muito tempo. Acho que é um clube que busca formar e crescer, e que faz os jogadores crescerem. Por isso, gostei muito da ideia de poder evoluir e seguir melhorando. Acredito que esse foi um bom motivo para eu poder escolher o Vasco”, disse Alan Saldivia.

Natural de Rivera, Alan Saldivia iniciou a carreira nas categorias de base do Montevideo City Torque, do Uruguai. O jogador também passou pelo Defensor, do Uruguai, até chegar ao Colo-Colo, do Chile. No clube chileno, aliás, ele se profissionalizou em 2022. Por lá, conquistou os títulos do Campeonato Chileno, da Copa do Chile e da Supercopa do Chile.

Alan Saldivia chegou ao Vasco a pedido do técnico Fernando Diniz. Afinal, o treinador foi o principal entusiasta da contratação. O nome, aliás, já estava no radar desde o ano passado. Dessa forma, o jogador chega para reforçar a zaga, que já conta com Carlos Cuesta e Robert Renan. Em 2026, o Cruz-Maltino passou por uma reformulação no setor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar