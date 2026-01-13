Vasco anuncia contratação do zagueiro Alan Saldivia

O Vasco anunciou nesta terça-feira (13) o segundo reforço da temporada. O zagueiro Alan Saldivia, de 23 anos, acertou com o Cruz-Maltino e assinou contrato até dezembro de 2028. Dessa forma, o Gigante da Colina comprou os direitos econômicos do jogador uruguaio junto ao Colo-Colo, do Chile.

“Acredito que, pessoalmente, eu via que era um time com muita história, de muito tempo. Acho que é um clube que busca formar e crescer, e que faz os jogadores crescerem. Por isso, gostei muito da ideia de poder evoluir e seguir melhorando. Acredito que esse foi um bom motivo para eu poder escolher o Vasco”, disse Alan Saldivia.