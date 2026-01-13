Vasco aceita proposta do Vitória por David, mas transferência está travada; entenda

Cruz-Maltino já deu o aval para que o atacante vá para o Leão. Agora, a negociação está entre o clube e o empresário do jogador

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, revelou que aceitou uma proposta de um clube brasileiro para contratar o atacante David. Trata-se do Vitória, que fez uma oferta de empréstimo com opção de compra, com o valor em torno de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões). O clube baiano pagaria integralmente o salário do jogador. No entanto, o Rubro-Negro ainda precisa do aceite do atleta e negocia com o estafe.

O empresário de David é André Cury. De acordo com uma fonte no Vitória, o entrave para o acerto é o tempo de contrato entre jogador e clube. O representante quer dois anos de vínculo e também uma obrigação de comprar o atleta caso ele dispute sete jogos. O Rubro-Negro não concorda com isso e segue negociando na busca de um meio-tempo para fechar o acordo. A expectativa é de que aconteça um desfecho no próximo dia 16, data do retorno do presidente do Vitória, Fabio Mota, que está na Europa com a CBF.