Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Troféu da Copa do Mundo de Clubes chega ao museu da Fifa

Troféu da Copa do Mundo de Clubes chega ao museu da Fifa

Feita de ouro vermeil, a taça ficou nas mãos do Chelsea, em julho do ano passado, nos Estados Unidos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fifa Museum, em Zurique, na Suíça, apresentará, a partir desta terça-feira (13), o troféu da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, como objeto de exposição permanente. Ou seja, permitirá aos visitantes admirar um dos mais recentes e importantes símbolos do futebol mundial.

A chegada do troféu procede à edição inaugural do Mundial. Em 2025, o torneio proporcionou 63 jogos, 195 gols e um mês de emoção nos Estados Unidos. De Miami a Seattle e de Los Angeles a Filadélfia. O primeiro campeão, o Chelsea, levantou o troféu em Nova Jersey. Os Blues marcaram, assim, o início de uma nova era na competição global de clubes de elite.

O troféu será exibido na Sala das Fundações do museu. O local oferece aos visitantes uma peça central impressionante que reflete a evolução do futebol de clubes moderno.

A localização, aliás, não é coincidência. Afinal, o espaço homenageia a missão inicial da Fifa de promover a competição internacional e desenvolver o esporte. Como símbolo do mais recente desenvolvimento do futebol global, o troféu não apenas ecoa os princípios fundadores, mas também reforça a missão do museu em proteger e celebrar a herança do esporte com o planeta.

Projetado pela Fifa e criado em colaboração com a Tiffany & Co., o troféu reflete a ambição e a ousadia por trás da nova era. Feito de ouro vermeil, ele apresenta gravuras a laser detalhadas que retratam a rica história e cultura do esporte, desde jogadores expressivos e torcedores animados até a data de fundação da Fifa.

Como um emblema global, inclui textos em 13 idiomas e braille, abrangendo grego antigo, árabe, alemão, hindi, japonês, latim, mandarim, português, russo e outros. O design contemporâneo e os detalhes inclusivos do troféu destacam seu papel como símbolo de uma competição criada para unir clubes e torcedores de todo o mundo.

Sobre o museu da Fifa

O Fifa Museum é uma instituição global com uma das coleções mais completas dedicadas ao futebol internacional. O museu celebra a rica herança deste belo esporte e conta a história de como a entidade reguladora do futebol mundial desenvolveu o futebol associativo em todo o mundo, consolidando seu status como o esporte número um do mundo. Comprometido em compartilhar a magia do futebol, o Fifa Museum oferece uma ampla variedade de atrações, experiências audiovisuais e exposições instigantes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar