Troféu da Copa do Mundo de Clubes chega ao museu da Fifa

O Fifa Museum, em Zurique, na Suíça, apresentará, a partir desta terça-feira (13), o troféu da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, como objeto de exposição permanente. Ou seja, permitirá aos visitantes admirar um dos mais recentes e importantes símbolos do futebol mundial. A chegada do troféu procede à edição inaugural do Mundial. Em 2025, o torneio proporcionou 63 jogos, 195 gols e um mês de emoção nos Estados Unidos. De Miami a Seattle e de Los Angeles a Filadélfia. O primeiro campeão, o Chelsea, levantou o troféu em Nova Jersey. Os Blues marcaram, assim, o início de uma nova era na competição global de clubes de elite.

O troféu será exibido na Sala das Fundações do museu. O local oferece aos visitantes uma peça central impressionante que reflete a evolução do futebol de clubes moderno. A localização, aliás, não é coincidência. Afinal, o espaço homenageia a missão inicial da Fifa de promover a competição internacional e desenvolver o esporte. Como símbolo do mais recente desenvolvimento do futebol global, o troféu não apenas ecoa os princípios fundadores, mas também reforça a missão do museu em proteger e celebrar a herança do esporte com o planeta. Projetado pela Fifa e criado em colaboração com a Tiffany & Co., o troféu reflete a ambição e a ousadia por trás da nova era. Feito de ouro vermeil, ele apresenta gravuras a laser detalhadas que retratam a rica história e cultura do esporte, desde jogadores expressivos e torcedores animados até a data de fundação da Fifa. Como um emblema global, inclui textos em 13 idiomas e braille, abrangendo grego antigo, árabe, alemão, hindi, japonês, latim, mandarim, português, russo e outros. O design contemporâneo e os detalhes inclusivos do troféu destacam seu papel como símbolo de uma competição criada para unir clubes e torcedores de todo o mundo.