Tombense x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Na estreia, jogando com um time repleto de jovens, o Cruzeiro foi derrotado pelo Pouso Alegre no Mineirão . Agora, o técnico Tite deve promover a entrada de alguns reforços para mudar o cenário. Do outro lado, o Tombense vem de um empate sem gols contra o Uberlândia e tenta surpreender o gigante da capital jogando como mandante no Triângulo Mineiro.

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira (13) para buscar sua primeira vitória no Campeonato Mineiro de 2026. A Raposa enfrenta o Tombense às 21h30 (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela segunda rodada da competição. A partida marca a tentativa de reação do time celeste após um início ruim.

Onde assistir

A partida entre Tombense e Cruzeiro, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro, terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Tombense

O Tombense iniciou a competição com um empate por 0 a 0 diante do Uberlândia. A equipe comandada pelo experiente Cristóvão Borges busca sua primeira vitória no estadual. Mandando o jogo em Uberlândia, o Gavião Carcará deve manter a base da estreia para tentar explorar o momento de instabilidade do adversário.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro chega pressionado após a derrota na estreia. Para este duelo, o técnico Tite poderá contar com nomes de mais peso. O recém-contratado Chico da Costa pode figurar entre os titulares, e Arroyo também é opção. Por outro lado, o time perdeu Matheus Henrique, lesionado na panturrilha, que deve dar lugar a Murilo Rhikman. A Raposa precisa vencer para não se complicar no início do estadual.

TOMBENSE X CRUZEIRO

Campeonato Mineiro – 2ª rodada

Data e hora: 13 de janeiro de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

TOMBENSE: Douglas Marques; J. Henrique, Wesley Marth, Carvalho e Paulo Henrique; Wanderson Barros, João Vitor e Pedro Oliveira; Jefferson Renan, Ronald e Júlio César. Técnico: Cristóvão Borges.

CRUZEIRO: Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Murilo Rhikman e Japa; Arroyo, Rayan Lelis e Chico da Costa. Técnico: Tite.

Árbitro: Hieger Tulio Cardoso

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Antunes

VAR: Marco Aurélio Ferreira

