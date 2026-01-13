Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senegal x Egito: Onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo vale pela semifinal da Copa Africana, que se realiza no Marrocos. Egípcios contam com Salah na luta pelo octacampeonato
Senegal e Egito se enfrentam nesta quarta-feira, 14/1, às 14h (de Brasília), pela semifinal da Copa Africana de Nações. O  jogo será no Grande Estádio de Tânger, no Marrocos, país-sede desta edição da CAN. Assim, o vencedor se garante na final deste domingo, em Rabat, enquanto o perdedor jogará pelo terceiro lugar, no sábado, em Casablanca.

Senegal, que foi campeão em 2021, tenta o bicampeonato. Por outro lado, o Egito, que é o maior campeão da Copa Africana, está atrás do oitavo caneco. De fato, os Faraós venceram em 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010.

Onde assistir

Band, Bandsports e Youtube Esporte na Band, a partir das 14h (de Brasília).

Como chega Senegal

Sadio Mané vem muito bem na competição. Além disso, soma um gol e três assistências, sendo a referência ofensiva do time. Ndiaye, que fez o gol da virada por 1 a 0 sobre o Mali, será seu companheiro de ataque mais uma vez. E a boa notícia para o time senegalês é que Pape Gueye, tão importante no triunfo sobre o Sudão, se recuperou e estará em campo para esta decisão, para alívio do técnico Pape Thiaw.

Como chega o Egito

Mohammed Salah, astro maior do Egito, vem fazendo uma Copa Africana excelente e é um dos mais cotados para o prêmio de MVP. Nas quartas, teve atuação destacada, fazendo um dos gols no 3 a 2 sobre a Costa do Marfim. Ao seu lado no ataque, Marmoush, destaque do Manchester City, também está em bom momento e com dois gols na competição (também marcou contra os marfinenses).

Com um ataque dominante, o técnico Hossam Hassan leva muita fé de que seu selecionado consiga sucesso. Assim, alcançaria mais uma final africana. Mas há um desfalque: Hamdi segue machucado, e Fathi, mais uma vez, o substituirá.

SENEGAL X EGITO

Semifinal da Copa Africana de Nações
Data e Horário: 14/1/2026, 17h (de Brasília)
Local:  Grande Estádio, Tânger (MAR)
SENEGALMendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, Idrissa Gana Gueye e Papa Gueye; Ndiaye, Nicolas Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw
EGITO: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia e Fatouh; Attia, Fathi e Adel; Salah, Marmoush, Trézéguet. Técnico: Hossam Hassan
Árbitro: Pierre Atcho (GAB)
Auxiliares:  Boris Ditsoga (GAB) e Styven Moyo (Ambos do Congo)
VAR: Peter Kamaku (QUE)

Tags

Futebol Internacional

