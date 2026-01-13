Senegal x Egito: Onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo vale pela semifinal da Copa Africana, que se realiza no Marrocos. Egípcios contam com Salah na luta pelo octacampeonato

Senegal e Egito se enfrentam nesta quarta-feira, 14/1, às 14h (de Brasília), pela semifinal da Copa Africana de Nações. O jogo será no Grande Estádio de Tânger, no Marrocos, país-sede desta edição da CAN. Assim, o vencedor se garante na final deste domingo, em Rabat, enquanto o perdedor jogará pelo terceiro lugar, no sábado, em Casablanca.

Senegal, que foi campeão em 2021, tenta o bicampeonato. Por outro lado, o Egito, que é o maior campeão da Copa Africana, está atrás do oitavo caneco. De fato, os Faraós venceram em 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010.

Onde assistir

Band, Bandsports e Youtube Esporte na Band, a partir das 14h (de Brasília).

Como chega Senegal

Sadio Mané vem muito bem na competição. Além disso, soma um gol e três assistências, sendo a referência ofensiva do time. Ndiaye, que fez o gol da virada por 1 a 0 sobre o Mali, será seu companheiro de ataque mais uma vez. E a boa notícia para o time senegalês é que Pape Gueye, tão importante no triunfo sobre o Sudão, se recuperou e estará em campo para esta decisão, para alívio do técnico Pape Thiaw.