São Paulo x Portuguesa, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo x Portuguesa, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragemTricolor e Lusa fazem o clássico Norte-Sul Paulistano válido pela segunda fase da competição. Crias de Cotia estão com 100% de aproveitamento
Depois de uma campanha perfeita na Copinha, o São Paulo entra em campo para encarar a Portuguesa no mata-mata. A partida acontece na noite desta terça-feira (13), às 20h30, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda fase da competição.
Na fase de grupos, o Tricolor venceu as suas três partidas, com direito a uma goleada de 6 a 1 sobre o Real Soccer, na última rodada, e terminou na liderança do Grupo 19. Já a Lusa venceu seus dois primeiros compromissos, mas perdeu o último e ficou no segundo lugar do Grupo 20.
Onde assistir
A partida terá transmissão no canal do YouTube da CazéTV.
Como chega o São Paulo
Embalado pela boa campanha na primeira fase, o Tricolor quer seguir firme na briga pelo bicampeonato da competição. Para o primeiro confronto do mata-mata, o técnico Alan Barcelos segue sem o lateral-esquerdo Nicolas, promovido ao time principal, que atuou na estreia pelo Paulistão.
Como chega a Portuguesa
A Lusa chega para o mata-mata com a esperança de conseguir aprontar diante do rival. A equipe tenta não se abater com a derrota sofrida para o Operário, na última rodada, que custou a liderança do grupo, para tentar surpreender na Copinha.
SÃO PAULO X PORTUGUESA
Copa São Paulo de Futebol Júnior – 2ª fase (jogo único)
Data-Hora: 13/01/2026 (terça-feira), 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Walter Ribeiro, Sorocaba (SP)
SÃO PAULO: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Guilherme Reis; Matheus Ferreira, Djhordney e Pedro Ferreira; Tetê, Paulinho e Gustavo Santana. Técnico: Alan Barcelos.
PORTUGUESA: Paulo Cruz; Kauan Firmo, Jotta, Wellington e Ernest; Romulo Araruna, Kerlon e Jaja; Ruan Anselmo, Kauã Freire e Rian Lucas. Técnico: Murilo Balbino.
Árbitro: Danilo Ricardo Salgado
Assistentes: Ademilson Lopes da Silva Filho e João Pedro de Morais