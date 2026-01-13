Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo x Portuguesa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h45

Tricolor e Lusa fazem o clássico Norte-Sul Paulistano válido pela segunda fase da competição. Crias de Cotia estão com 100% de aproveitamento
Ao contrário do Paulistão, depois de uma campanha perfeita na Copinha, o São Paulo entra em campo para encarar a Portuguesa no mata-mata. A partida acontece na noite desta terça-feira (13), às 20h30, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda fase da competição.

A Voz do Esporte não marca touca e começa a sua transmissão, ao vivo, às 19h45. Cesar Tavares, com sua voz de tenor, narra a partida. Nos comentários, João Miguel Lotufo não passa frio, pois está sempre coberto de razão. Por fim, Raphael Almeida garante as melhores reportagens com seu imenso talento.

