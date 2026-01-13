São Paulo vence Portuguesa por 2 a 0 e encara o Operário na próxima fase da Copinha

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio e intensidade física, com ambos os times criando chances, mas pecando na finalização. O goleiro Paulo Cruz, da Lusa, foi o destaque inicial ao salvar uma tentativa de gol olímpico de Tetê. Ele também defendeu um chute forte de Felipe. A arbitragem teve trabalho para controlar os ânimos, distribuindo cartões amarelos para conter o ímpeto dos bancos de reservas e jogadores em campo.

O São Paulo confirmou o favoritismo e carimbou sua vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um duelo clássico do futebol paulista realizado no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o Tricolor venceu a Portuguesa por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (13). Djhordney e Pedro Ferreira marcaram os gols que definiram a classificação da equipe de Cotia, que segue invicta na competição.

Domínio do São Paulo e gols na etapa final

O cenário mudou no segundo tempo. O São Paulo voltou mais agressivo e abriu o placar aos 27 minutos. Após cobrança de escanteio de Tetê, a defesa da Portuguesa se atrapalhou com o goleiro, e a bola sobrou limpa para Djhordney empurrar para as redes. Na comemoração, o camisa 8 tirou a camisa e recebeu cartão amarelo.

Sete minutos depois, aos 34, o Tricolor matou o jogo em um contra-ataque fulminante. Lucyan, que havia entrado no decorrer da etapa final, arrancou em velocidade, invadiu a área e serviu Pedro Ferreira, que apenas tocou para ampliar a vantagem. A equipe ainda teve chances de ampliar, mas o placar de 2 a 0 foi suficiente para manter os 100% de aproveitamento no torneio.

Com a vitória, o São Paulo avança para a terceira fase e já tem adversário definido. O time enfrentará o Operário-PR, que mais cedo goleou o Independente-AP por 4 a 0. O Fantasma, inclusive, já havia vencido a própria Portuguesa na fase de grupos, o que projeta um confronto interessante contra os garotos de Cotia na próxima etapa do mata-mata.