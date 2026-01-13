São Paulo consulta atacante do New York City a pedido de Crespo

Jogador argentino, de apenas 21 anos, atuou as três últimas temporadas pelo New York City, que disputa a Major League Soccer (MLS)

Nas últimas três temporadas, o jogador, de apenas 21 anos, atuou no New York City. O clube deve tentar um empréstimo junto aos norte-americanos, com valor de compra fixado.

O São Paulo segue em busca de reforços para a temporada 2026. Dessa maneira, o Tricolor consultou o Grupo City para saber informações sobre o meia-atacante Julián Fernández, indicação do técnico Hernán Crespo. A informação é do jornalista argentino Uriel Lugt.

Julián Fernández disputou 68 partidas nas últimas duas temporadas, com cinco gols e sete assistências. O atacante participou do Sul-Americano de 2023 com a seleção da Argentina sub-20, após se destacar pelo Vélez Sarsfield, seu ex-clube, antes de ser negociado com o clube da Major League Soccer (MLS).

O Tricolor convive com dificuldades para contratação nesta janela de transferências. Assim, busca negociações por empréstimo ou com jogadores livres no mercado. O clube também está em tratativas com o Boca Juniors pelo meia Kevin Zanón.

Até o momento, o São Paulo acertou com três reforços para a temporada: o goleiro Carlos Coronel, o zagueiro Dória e o volante Danielzinho. Aliás, o clube tem um pré-contrato com o lateral-direito Lucas Ramón, do Mirassol. No entanto, o jogador deve chegar ao Morumbis somente em maio.