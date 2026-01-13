São Paulo busca opções para o meio-campo após recuo por Allan

Tricolor avalia que não faz sentido envolver um titular em uma troca por um jogador que é reserva em outra equipe

O clube carioca condicionou a liberação do meio-campista à inclusão de Marcos Antônio no acordo. O jogador, no entanto, é titular absoluto do time de Hernán Crespo e, na visão do São Paulo, não faz sentido se desfazer de um titular para contratar um jogador que é reserva em outra equipe.

O São Paulo interrompeu negociações com o para contratar o volante Allan por empréstimo após discordar de algumas condições propostas pelo Flamengo, dono do “passe” do atleta. A informação é do “ge”.

Assim, o São Paulo reduziu contatos com o Flamengo e encerrou conversas que eram conduzidas por Rui Costa e José Boto, representantes dos departamentos de futebol de ambos os clubes. Agora, o clube do Morumbi avalia outras opções no mercado e até mesmo dentro do clube.

Um exemplo é o jovem Hugo Leonardo, de 21 ano, que integrou o elenco campeão da Copinha 2025. O volante atuou em apenas uma partida pelo elenco profissional, na temporada passada. Entretanto, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito na final da própria Copinha e teve de passar por cirurgia. O jogador voltou a ser relacionado para um jogo no último final de semana, quando o São Paulo enfrentou o Mirassol pela estreia do Paulistão.

Crespo cobra direção do São Paulo por reforços

Na entrevista coletiva após a derrota do São Paulo para o Mirassol, no último domingo (11), o técnico Hernán Crespo cobrou a direção por reforços. Até o momento, três jogadores chegaram para a temporada 2026. São eles: o goleiro Carlos Coronel, vindo do New York Red Bulls, o meio-campista Danielzinho, ex-Mirassol, e o zagueiro Dória, que estava no Atlas (México). Todos desembarcaram no Morumbi sem custos.

“Falo com a diretoria que precisamos de reforços. Foram embora muitos jogadores e com poucos atletas não podemos enfrentar toda a temporada. A diretoria sabe, está trabalhando nisso. Temos que, nas nossas possibilidades, tentar reforços para ajudar o time. A situação é difícil, todo mundo sabe”, afirmou o técnico, que ainda disse precisar de “cinco ou seis reforços” para melhorar o elenco até março, quando fecha a janela de transferências.