Santos pode ter reforços para encarar o Palmeiras

Santos pode ter reforços para encarar o PalmeirasPeixe poderá contar com Zé Rafael, que se recuperou de conjuntivite, e Barreal, que teve seu novo contrato publicado no BID
O Santos encerrou nesta terça-feira (13) a preparação para encarar o Palmeiras, na próxima quarta-feira (14), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá novidades para escalar o time no clássico.
Afinal, o volante Zé Rafael se recuperou de um quadro de conjuntivite e treinou normalmente com o elenco. Com isso, está liberado e tem chances de começar a partida contra o seu ex-clube entre os titulares alvinegros.
Outro jogador que pode aparecer na escalação do Santos é o meia-atacante Barreal. O argentino teve o seu novo contrato publicado no BID da CBF e também fica à disposição de Vojvoda para o clássico contra o Palmeiras.
Por outro lado, o treinador também terá alguns desfalques. Gabriel Bontempo sentiu dores na coxa esquerda no treino da segunda (12) e, após exames, teve um edema muscular detectado na região. O jogador já iniciou o tratamento com a fisioterapia do clube. Outra ausência é Tiquinho Soares, que se recupera de um edema na panturrilha esquerda.
Com isso, o Santos deve entrar em campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser, Barreal, Gabigol e Lautaro Díaz.