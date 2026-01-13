Santi Moreno mira “vida nova” no Fluminense e sonha com Copa do Mundo

Santi Moreno mira “vida nova” no Fluminense e sonha com Copa do MundoColombiano reconhece dificuldade em adaptação, mas diz estar melhor e vai em busca de mais minutos em campo pelo Tricolor
Santi Moreno concedeu sua primeira entrevista desde que chegou ao Fluminense ainda no ano passado. O colombiano, que teve poucas oportunidades no time principal em 2025, reconheceu que sofreu com a adaptação no Tricolor das Laranjeiras. No entanto, ele ressaltou que melhorou com a chegada de sua família ao Rio de Janeiro e deseja mais minutos com a camisa tricolor.
“Creio que custei (a me acostumar) com o ritmo de jogo. É um futebol muito rápido, muito competitivo. Foi difícil. Mas creio que quando chegou a minha família, me senti muito melhor. Me senti mais tranquilo. Também recebi apoio dos companheiros, falei muito com eles. Eu vinha jogando muito na MLS, vinha competindo e vir para cá e perder minutos foi muito difícil. Mas tive o apoio dos companheiros, que me abraçaram, me motivaram e fizeram eu ter uma expectativa muito alta para esse ano”, disse ao ge.
Santiago Moreno, aliás, está listado no grupo 1 do Fluminense, que disputará as rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Ele deve iniciar a partida contra o Madureira como titular e tem a chance de mostrar serviço para o técnico Luis Zubeldía. Além disso, sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026.
“As expectativas são altas. Vamos começar com o Carioca, quero somar o máximo de minutos possíveis para estar, de fato, no grupo que o professor pode contar para os campeonatos. Mas quero desfrutar do jogo, fazer minutos, fazer números que valorizam como gols e assistências. E por que não sonhar com o Mundial? É um dos motivos que vim para esse clube. Por que não começar agora?”, ressaltou.
Para isso, Santi Moreno terá que iniciar o ano “voando”. Afinal, a seleção colombiana enfrentará a Croácia no dia 26 de março, em Orlando. Três dias depois, jogará contra a França, que conta com os astros Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, em Washington, em uma série de partidas denominada ‘Road to 26’ (‘Caminho para 26’ em português) pelas seleções participantes.
Comparação com Arias
Contratado no meio do ano passado para o lugar de Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, Santi Moreno disputou apenas cinco jogos e ainda não convenceu. O Fluminense pagou R$ 32 milhões junto ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, pela contratação do jogador. Por lá, ele fez 22 gols e 31 assistências em 146 partidas.
“Sei que o torcedor sente muita saudade dele (Jhon Arias), é um grande jogador, mas não sinto essa responsabilidade de substituí-lo. Entendo que todo mundo tem histórias e caminhos diferentes”, frisou.
