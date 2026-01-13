Saiba o que é “tolerância” no impedimento semiautomático

Com a implementação da nova tecnologia do árbitro de vídeo, é possível haver uma “tolerância” ao ser marcado este impedimento. A chegada das câmeras para determinar a posição de um atacante em campo. Agora, a depender da competição, o atleta pode estar cinco ou seis centímetros à frente do último defensor, e ainda estar em uma posição considerada legal para fins de arbitragem.

A CBF anunciou a implantação do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro de 2026. O sistema, que já está na Premier League, Copa do Mundo e Champions League, estará disponível nas temporadas de 2026 e 2027. A novidade, aliás, valerá para todas as partidas do Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil.

Ou seja, as linhas utilizadas pelo VAR, para determinar a posição do atacante e defensor, podem ter uma determinada espessura. A partir destas marcações, o atacante se encontrará em posição irregular se estiver além dessas linhas. Na Premier League, as linhas têm uma espessura de cinco centímetros. Portanto, se o atacante estiver até cinco centímetros à frente do último defensor, está em uma posição legal.

Tecnologia no futebol brasileiro

É importante dizer que a espessura da linha não passa pela Genius Sports, que apenas desenvolve o sistema. No Brasileirão de 2026, serão 24 câmeras capazes de gerar uma imagem em 3D com a posição do defensor e atacante no momento em que a bola é tocada. As câmeras, entretanto, ainda não foram instaladas. A tendência é que a espessura da linha de impedimento seja em seis centímetros. Aliás, no Carioca de 2025, a Ferj adotou uma tolerância de 12 centímetros para medir os lances.

“Se a decisão for tolerância zero, ela se aplica igualmente a todos. Se for cinco centímetros, é a mesma para todos. Esta é uma decisão puramente da liga e da federação, não nossa. Nós somos simplesmente os fornecedores da tecnologia”, argumentou Lennard, ex-árbitro da Premier League e diretor de arbitragem da Genius Sports à Trivela.

Inicialmente, esperava-se que o sistema estive disponível em 24 de janeiro, juntamente com a primeira rodada do Brasileirão. No entanto, não foi possível por questões logísticas. O contrato entre Genius Sports e CBF é de dois anos, mas pode se estender a longo prazo.