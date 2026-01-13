Roma perde em casa para o Torino e está eliminada na Copa da Itália

Equipe de Turim surpreende e vence por 3 a 2. Brasileiro Wesley, ex-Flamengo, contribui com uma assistência para o time da capital

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (18), desta vez pela 21ª rodada do Campeonato Italiano . O jogo ocorrerá às 14h (de Brasília), em Turim.

O Torino surpreendeu e venceu a Roma por 3 a 2, no Estádio Olímpico, e se classificou às quartas de final da Copa da Itália, quando enfrentará a Inter de Milão. Nesta terça-feira (13), os dois times fizeram um jogo muito movimentado, principalmente no segundo tempo. Adams (2) e Ilkhan marcaram os gols do triunfo. Wesley foi titular e contribuiu com uma assistência para a equipe da capital, que balançou as redes com Hermoso e Arena.

O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, com o Torino melhor na maior parte dos 45 primeiros minutos. As duas equipes não criaram tantas chances de gol. El Shaarawy teve sua oportunidade, mas mandou para fora finalização de cavadinha. Adams também não teve sucesso em finalização de dentro da área.

Contudo, foi a equipe visitante que marcou. Aos 35, Adams recebeu de Vlasic e, na entrada da área, mandou no cantinho do goleiro Svilar, que pulou e não conseguiu chegar: Torino 1 a 0.

Mudanças da Roma surtem efeito

No intervalo, o técnico Gian Piero Gasperini lançou Hermoso e Ndicka, e as mudanças surtiram efeito imediato. Afinal, no primeiro minuto, Bailey aproveitou falha de Ilkhan no meio de campo e rolou para o espanhol, que deu uma caneta no defensor e empatou em seu primeiro toque na bola. Contudo, o Torino passou à frente logo aos sete, novamente com Adams, em nova assistência de Vlasic.

A Roma não estava morta. Koné recebeu pela esquerda e deixou com Wesley. O ex-lateral do Flamengo cruzou na medida para Arena, que também havia acabado de entrar. Tudo igual no Olímpico. Na saída de bola, o Torino quase fez o terceiro, mas Aboukhlal finalizou para fora.