Retrô x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 13h45

Nesta terça-feira (13), às 14h30, o Internacional encara o Retrô, no Estádio da Rua Javari, na capital paulista, pela segunda fase da Copinha. O Colorado garantiu a classificação para esta etapa do torneio na segunda posição do Grupo 32, com quatro pontos, e perdeu a invencibilidade no campeonato. Por outro lado, a equipe pernambucana passou na liderança do Grupo 31, sem resultados negativos na primeira fase, com sete pontos.

A Voz do Esporte acompanha todos os detalhes do prélio, ao vivo, a partir de 13h45, com uma equipe mais do que especial. Christian Rafael comanda o espetáculo, com sua inigualável narração. Diogo Martin se apresenta como o camisa 10 dos comentários esportivos. Júnior Azevedo abrilhanta a transmissão com suas reportagens sempre pontuais.