Repost de José Boto sobre Lucas Paquetá inflama torcida do Flamengo nas redes sociais

Diretor rubro-negro apagou a publicação em meio à mobilização dos torcedores pela repatriação do meio-campista ainda nesta janela
A expectativa da torcida do Flamengo em torno da possível repatriação de Lucas Paquetá tem deixado rubro-negros atentos a todos os detalhes. Não à toa, um movimento nas redes sociais de José Boto, diretor de futebol do clube, provocou um alvoroço entre torcedores na noite da última segunda-feira (12) — data em que a negociação entre as partes veio à tona. 

O perfil de José Boto no Instagram republicou um vídeo em que o Garoto do Ninho aparece fazendo seu tradicional passinho ao lado da esposa, Duda Fournier, com as tratativas na legenda. “Flamengo recebe “sim” de Lucas Paquetá e busca acordo com o West Ham”, dizia o post compartilhado pelo português. A ação foi o suficiente para inflamar a torcida nas redes.

Muitos rubro-negros interpretaram o repost como um indício de avanço nas conversas e passaram a tratar o gesto como sinalização positiva do clube. Por outro lado, alguns levantaram a possibilidade do dirigente ter cometido apenas um erro — o que parece ter ocorrido. Isso porque diante da movimentação, Boto apagou todas republicações de seu perfil.

A exclusão das publicações reforçou a leitura de que o repost ocorreu por engano, até por se tratar de uma ferramenta nova do aplicativo. Contudo, expôs que o dirigente tem observado a repercussão das movimentações do clube nas redes sociais.

Flamengo sonha em repatriar Paquetá

Parte da torcida já desconfiava da possibilidade de engano no post, sobretudo diante do cenário da negociação. O West Ham, detentor dos direitos do meia, mantém postura rígida sem demonstrar maleabilidade para liberá-lo. Já o Flamengo trabalha com paciência.

O clube ainda conta com o desejo do jogador, já acertado em termos e condições com o Flamengo, para retornar ao Ninho do Urubu. O entrave segue nas tratativas com os ingleses, que fazem jogo duro e impões suas condições financeiras para seguir adiante. Até porque trata-se de uma peça central do elenco do West Ham.

No entanto, como mencionado, a vontade do jogador pesa a favor dos cariocas. O meia pediu para ficar de fora da partida contra o QPR, pela FA Cup, em claro sinal de interesse na saída, segundo o jornal inglês The Guardian. Mesmo com esse sinal, o Rubro-Negro mantém cautela.

Negociações anteriores

O meia de 28 anos se mantém entre os titulares da equipe inglesa e já disputou 18 partidas da Premier League na temporada, além de uma da Copa da Liga Inglesa. Ele ficou de fora de apenas quatro compromissos do clube e mantém alta valorização no mercado, impulsionada também por convocações à Seleção Brasileira.

Lucas já tinha confirmado conversas com o clube na janela de transferências passada e na gestão de Rodolfo Landim, que se encerrou no fim de 2024. À época, recebeu uma proposta do ex-poresidente, mas recusou já pelo envolvimento na acusação de participação em esquema de apostas.

Voltou a dialogar com o clube na gestão Bap, já com Filipe Luís à frente da comissão, mas novamente esbarrou na postura inflexível do West Ham. As partes chegaram a um acordo pela renovação pouco depois, inclusive.

Revelado pelo Flamengo, o meia se transferiu ao Milan em 2018 e, após duas temporadas, mudou-se para o Lyon, na França. Evoluiu por lá até chamar atenção da Premier League em 2022, quando firmou seu primeiro vínculo com o West Ham por 61,6 milhões de euros à época.

