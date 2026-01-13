Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reforço do Flamengo costuma se declarar para esposa influenciadora na web

União entre novo defensor do Rubro-Negro e produtora de conteúdo já tem cinco anos de duração e casal de filhos sçao frutos da relação
A parceria entre o zagueiro Vitão e sua esposa Camila Souza promete um novo capítulo com a transferência do jogador para o Flamengo. A companheira do defensor segue carreira de sucesso como influenciadora digital, especialmente ao firmar parcerias com marcas e realizar produções para publicidade. Além disso, grava vídeos em que compartilha na internet seus conjuntos de roupa e sua rotina. A produtora de conteúdo também costuma se aventurar no futebol.

Isso porque normalmente Camila se arrisca ao revelar suas opiniões envolvendo resultados de partidas e até possíveis falhas em decisões da arbitragem. A influenciadores está casada com Vitão desde 2020. Inclusive, o relacionamento deu origem a um casal de filhos, Miguel, de quatro anos, e Maya, que está perto de completar quatro.

A tendência é de que no Rubro-Negro a esposa mantenha os hábitos. A produtora de conteúdo fez questão de comemorar a mudança de Vitão para o time da Gávea com uma postagem nas redes sociais. A situação ocorreu, aliás, três dias após a publicação de despedida de amigos que fizeram em Porto Alegre. O jogador e seus familiares moraram na capital gaúcha nos últimos quatro anos. 

O companheirismo entre eles ficou evidente com a presença de Camila e dos seus filhos no dia da apresentação de Vitão como novo jogador do Flamengo. Por sinal, o defensor detém como característica ser um atleta bastante conectado à família. Mesmo assim, mostra ser maleável com cenários de exposição. Afinal, ele não costuma ser tão reservado e em algumas ocasiões expõe algumas situações de sua vida privada. Alguns exemplos são as costumeiras declarações do seu amor a sua esposa em publicações da influenciadora em seu perfil nas redes sociais.

Flamengo acerta compra em acordo com o Inter

O Rubro-Negro teve êxito em convencer o Colorado a vender o zagueiro Vitão por 10,2 milhões de euros (R$ 65,3 milhões), sendo 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) pagos à vista. Inclusive, o clube carioca indicou o perdão da dívida sobre a aquisição dos direitos econômicos do volante Thiago Maia, no valor 4,7 milhões de euros (R$ 30,67 milhões).

