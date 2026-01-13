Reforço do Flamengo costuma se declarar para esposa influenciadora na web

União entre novo defensor do Rubro-Negro e produtora de conteúdo já tem cinco anos de duração e casal de filhos sçao frutos da relação

Isso porque normalmente Camila se arrisca ao revelar suas opiniões envolvendo resultados de partidas e até possíveis falhas em decisões da arbitragem. A influenciadores está casada com Vitão desde 2020. Inclusive, o relacionamento deu origem a um casal de filhos, Miguel, de quatro anos, e Maya, que está perto de completar quatro.

A parceria entre o zagueiro Vitão e sua esposa Camila Souza promete um novo capítulo com a transferência do jogador para o Flamengo. A companheira do defensor segue carreira de sucesso como influenciadora digital, especialmente ao firmar parcerias com marcas e realizar produções para publicidade. Além disso, grava vídeos em que compartilha na internet seus conjuntos de roupa e sua rotina. A produtora de conteúdo também costuma se aventurar no futebol.

A tendência é de que no Rubro-Negro a esposa mantenha os hábitos. A produtora de conteúdo fez questão de comemorar a mudança de Vitão para o time da Gávea com uma postagem nas redes sociais. A situação ocorreu, aliás, três dias após a publicação de despedida de amigos que fizeram em Porto Alegre. O jogador e seus familiares moraram na capital gaúcha nos últimos quatro anos.

O companheirismo entre eles ficou evidente com a presença de Camila e dos seus filhos no dia da apresentação de Vitão como novo jogador do Flamengo. Por sinal, o defensor detém como característica ser um atleta bastante conectado à família. Mesmo assim, mostra ser maleável com cenários de exposição. Afinal, ele não costuma ser tão reservado e em algumas ocasiões expõe algumas situações de sua vida privada. Alguns exemplos são as costumeiras declarações do seu amor a sua esposa em publicações da influenciadora em seu perfil nas redes sociais.

Flamengo acerta compra em acordo com o Inter

O Rubro-Negro teve êxito em convencer o Colorado a vender o zagueiro Vitão por 10,2 milhões de euros (R$ 65,3 milhões), sendo 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) pagos à vista. Inclusive, o clube carioca indicou o perdão da dívida sobre a aquisição dos direitos econômicos do volante Thiago Maia, no valor 4,7 milhões de euros (R$ 30,67 milhões).