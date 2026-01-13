Promessa vira jogador mais jovem a estrear pelo Internacional no século

Centroavante faz seu primeiro jogo pelo Colorado aos 16 anos e como titular na vitória de virada sobre o Novo Hamburgo, no Gauchão / Crédito: Jogada 10

A estratégia do Internacional em utilizar uma equipe alternativa, prioritariamente com jogadores do time sub-20, nos primeiros compromissos do Campeonato Gaúcho permitiu a ocorrência de um feito emblemático. Isso porque João Bezerra, de 16 anos, estreou profissionalmente como titular da equipe e quebrou uma marca histórica. No caso, ao atuar na vitória de virada sobre o Novo Hamburgo, na rodada inicial do Estadual, ele se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo pelo Colorado no século. A participação no jogo ocorreu mais especificamente aos 16 anos, seis meses e 13 dias. Com isso, superou Raykkonen, exatamente com quem fez a dupla de ataque na primeira partida do Inter na temporada. Inclusive, o companheiro de posição se tornou o antigo dono do recordo no clube gaúcho no ano passado. Afinal, ele entrou em campo pelo Internacional aos 16 anos, nove meses e 16 dias, no triunfo sobre o Maracanã na última edição da Copa do Brasil.

O meio-campista Gabriel Carvalho é o dono da terceira posição neste cenário. Atualmente, ele defende o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. O Colorado negociou a revelação com o clube árabe na reta final de 2024 em uma transferência vista como histórica. Isso porque, na oportunidade, a investida girou em torno de 22 milhões de dólares (cerca de R$ 136 milhões na cotação da época). Gabriel Carvalho foi integrado ao profissional do Inter e soube aproveitar as chances de atuar, além de performances impactantes que contribuíram ao time. A primeira vez que ele jogou pelo Colorado foi em uma derrota para o Vitória em 2023. Na oportunidade, o meio-campista tinha 16 anos. João Bezerra é natural da cidade de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Inclusive, o atacante integra a base do Internacional desde os seus nove anos e passou por todas as equipes das categorias inferiores. Na temporada passada, ele anotou 30 gols e deu cinco assistências em 41 partidas na base do Inter.

Top5 dos jogadores mais jovens a estrearem no século pelo Internacional – João Bezerra: 16 anos, seis meses e 13 dias – Colorado 2×1 Novo Hamburgo – 11/01/2026 – Raykkonen: 16 anos, nove meses e 16 dias – Inter 1×0 Maracanã – 29/04/2025 – Gabriel Carvalho: 16 anos, nove meses e 30 dias – Vitória 2×1 Colorado – 16/06/2024