Presidente do Vasco confirma oferta por Brenner, sonha com Douglas Luiz e banca Vegetti

O presidente do Vasco, Pedrinho, quebrou o silêncio sobre as principais movimentações do clube no mercado da bola em entrevista exclusiva à “ESPN” nesta terça-feira (13). Às vésperas da estreia oficial na temporada contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca, o mandatário confirmou que o Cruz-Maltino segue agressivo na janela de transferências após anunciar o meia Johan Rojas e o zagueiro Alan Saldivia. O principal alvo ofensivo no momento é o atacante Brenner, da Udinese, que já tem em mãos uma oferta oficial enviada por São Januário. Sobre a negociação com o ex-jogador do São Paulo, o dirigente destacou que o desejo do atleta em retornar ao Brasil é um trunfo, mas ressaltou a complexidade de tirar um jogador de um clube europeu financeiramente estável:

“Formalizamos (uma proposta). Já está na administração da Udinese. Difícil falar, o otimismo vem pelo desejo do atleta, isso é um ponto muito positivo. Mas aí vem uma questão administrativa que a gente luta contra times fortes financeiramente. Ninguém gosta de tomar prejuízo, mas só de ter o interesse do atleta, isso já é um ponto muito positivo para essa contratação. Mas agora é o momento de aguardar e ver o caminho que vai tomar” O sonho do Vasco por Douglas Luiz Outro nome de peso ventilado nos bastidores foi o do volante Douglas Luiz, revelado na base vascaína e atualmente no Nottingham Forest, emprestado pela Juventus. Após o diretor Admar Lopes admitir o interesse, Pedrinho corroborou a informação e tratou o retorno como um “sonho”, embora reconheça as barreiras financeiras. O presidente revelou que mantém contato com crias da base e deixa as portas abertas: “Têm muitos jogadores que têm o desejo de voltar ao Vasco, e a gente também tem o desejo que esses jogadores retornem. É sempre muito difícil competir, quando o jogador tem o desejo, isso já é um bom caminho (…) Mas é um sonho, ele já sabe, já teve contato com alguns membros da diretoria. Alguns jogadores que já manifestaram isso, a gente sempre deixa ali um ‘oi’ para isso (…) Mas é muito difícil, até porque cada um deles têm evoluído muito na Europa e a gente conta, mas são negociações mais difíceis de serem concretizadas.” Vegetti: contrato e “narrativa mentirosa” O tema mais polêmico abordado foi a situação de Pablo Vegetti. Com o interesse público do Cerro Porteño e notícias sobre um possível travamento na renovação, Pedrinho foi enfático ao defender que o artilheiro faz parte do planejamento para 2026. O mandatário explicou que já valorizou o atleta no contrato anterior, retirando cláusulas de produtividade para garantir a renovação automática. Além disso, negou que o clube queira se desfazer do ídolo:

“A questão do Vegetti é muito simples e direta. O contrato anterior do Vegetti tinha uma cláusula que, se ele jogasse 60% dos jogos mais de 45 minutos, ele renovaria automaticamente para o próximo ano. Na negociação anterior, que foi uma negociação que eu fiz diretamente com o Vegetti, eu tiro essa cláusula e já dou o outro ano para ele (…) Já é uma forma de reconhecimento por tudo o que ele fez e faz, e pelo ídolo que ele se tornou, e com muito mérito e um salário muito bom” Pedrinho esclareceu que, até o momento, nenhuma proposta oficial chegou ao Vasco, sugerindo que o Cerro Porteño pode ter procurado diretamente o estafe do jogador. O presidente jogou a responsabilidade para o atleta, afirmando que se Vegetti quiser sair por uma questão financeira, ele precisa comunicar o clube, pois a intenção da diretoria é sua permanência: “Para ficar claro alguns pontos, no planejamento esportivo em nenhum momento o Vegetti foi pauta de saída (…) O Vegetti faz parte do planejamento esportivo de 2026, ele tem contrato até dezembro de 2026. (…) O que não pode é as coisas serem invertidas, como se nós estivéssemos nos desfazendo do Vegetti. E não é o caso, o nosso planejamento é ter o Vegetti. Se o Vegetti chegar para mim e falar ‘presidente, recebi uma proposta financeiramente irrecusável, estou com 37 anos (…)’. Eu nunca vou prejudicar a instituição e vou ser muito respeitoso com o ídolo que ele é. A gente chega em um acordo e tudo vai ser resolvido. O que não pode é a dinâmica ser mudada, como se nós estivéssemos nos desfazendo do Vegetti, a narrativa que foi criada é essa. Essa narrativa é mentirosa.”