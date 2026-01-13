Equipes fazem clássico nesta quarta (14), às 17h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pelas quartas de final da Taça de Portugal

A partida entre Porto e Benfica, pelas quartas de final da Taça de Portugal, portanto, terá a transmissão da ESPN e Disney+.

O maior clássico de Portugal decide nesta quarta-feira (14) uma vaga nas semifinais da Taça de Portugal . Dominante na temporada, o Porto enfrenta um Benfica que busca redenção para salvar seu ano esportivo. A bola rola, às 17h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal. Os Dragões perderam apenas um dos seus últimos 17 jogos em todas as competições, enquanto as Águias sofreram a sua primeira derrota dentro de casa.

Como chega o Porto

O Porto chega como favorito para o clássico decisivo no Estádio do Dragão pelo contexto recente de desempenho e pela consistência apresentada sobretudo em jogos de maior exigência competitiva. A equipe de Francesco Farioli mantém um modelo bem definido, com intensidade alta, pressão no campo adversário e solidez defensiva como ponto de partida. Além disso, o time ostenta uma vantagem de 10 pontos sobre o maior rival. A equipe ainda chega descansada e com o moral elevado após golear o Famalicão por 4 a 1 na fase anterior da competição.

Para o duelo, o técnico não destacou a possibilidade de iniciar a partida com o zagueiro Thiago Silva, reforço para o restante da temporada. Além disso, ele admitiu que o lateral-esquerdo Francisco Moura não se recuperou a tempo e está fora do duelo por lesão.

Como chega o Benfica

Sob a liderança de José Mourinho, o Benfica chega ao duelo como decisivo para manter viva a temporada, especialmente após a eliminação na Taça da Liga diante do Braga. Com isso, a Taça de Portugal ganha status de prioridade, sendo tratada como a principal chance de conquista no curto prazo. As Águias, aliás, apresentaram oscilações claras, com bons momentos de domínio intercalados por falhas de concentração, aspecto que a comissão técnica tenta ajustar. O desafio, portanto, aumenta com o desfalque do capitão Otamendi, mas a equipe aposta no retrospecto recente de goleadas no clássico para surpreender no Dragão.

PORTO x BENFICA

Quartas de final da Taça de Portugal

Data-Hora: 14/1/2026 (quarta-feira), às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Pablo Rosario (Dominik Prpic); Alan Varela, Froholdt e Veiga; William, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Manu, Sudakov, Barreiro e Prestianni; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Árbitro: Fábio Veríssimo

Auxiliares: Pedro Martins e Hugo Marques

VAR: Luís Ferreira