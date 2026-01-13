Participantes famosos do BBB falam sobre a final da Supercopa do Brasil; veja

O ex-jogador Edílson Capetinha defende o Corinthians na conversa, enquanto o ator Babu Santana argumenta em favor do Flamengo no programa / Crédito: Jogada 10

A nova edição do BBB, que teve início na última segunda-feira (12), não escapou do debate sobre futebol nem mesmo no dia da estreia do programa. Dois dos participantes conversaram sobre o esporte, que é paixão nacional. Afinal, o ex-jogador Edilson Capetinha argumentou a favor do Corinthians, equipe que teve passagem marcante e é ídolo. Já o ator Babu Santana impediu que o Flamengo, seu clube do coração, saísse em desvantagem. Edilson Capetinha aproveitou a conversa e a interação com o ator para brincar com ele e provocar o Rubro-Negro.

“Flamengo vai tomar um pau do Corinthians, desculpa irmão”, frisou o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira . Posteriormente, Babu Santana saiu em defesa do time da Gávea. Também em clima de descontração, indicou que se eles não ouvirem os fogos, foi porque a equipe carioca perdeu a final.

“É dia 1º (de fevereiro) a gente vai ouvir os fogos aqui, irmão. Se não tiver fogos, deu ruim. Isso aqui não é Vasco, não hein”, ressaltou o artista. A decisão da Supercopa do Brasil, a primeira final no calendário do futebol brasileiro, ocorrerá no estádio Mané Garrinha, em Brasília, às 16h (de Brasília), no dia 1º de fevereiro, em um domingo. O Flamengo ficou a vaga para o jogo decisivo ao vencer o Campeonato Brasileiro do ano passado. Já o Corinthians garantiu a classificação ao conquistar a Copa do Brasil. Além disso, a CBF comunicou que os clubes com as duas maiores torcidas do país terão acesso igualitário aos ingressos. No caso, divisão de 50% das entradas para o Timão e para o Rubro-Negro.