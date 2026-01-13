Paquetá, alvo do Flamengo, falta novo treino no West Ham

Em meio a uma negociação para deixar o West Ham, o meia Lucas Paquetá faltou pelo segundo dia seguido o treinamento de seu clube. Alvo do Flamengo e também do Tottenham, o brasileiro pediu para ficar fora do treino desta terça-feira (13/1), a exemplo do que houve na segunda (12/1). Dessa forma, mesmo sem estar machucado, dificilmente ele ficará à disposição para o jogo de sábado (17/1) contra o próprio Tottenham, pela 22ª rodada da Premier League. Segundo informações da jornalista Mônica Alves, da “Coluna do Fla”, não há confirmação sobre a disponibilidade do atleta para o clássico londrino.

LEIA MAIS: Flamengo deve retardar estreia do time principal em 2026 Paquetá, afinal, quer voltar para o Flamengo e tem reunião marcada para sexta-feira (16/1) para tentar destravar a negociação. A vontade do craque é deixar o West Ham rumo a um clube que dispute títulos. Dessa forma, o Fla aposta no desejo do atleta em retornar para prosseguir por sua contratação. Inicialmente, os Hammers pedem 60 milhões de euros (cerca de R$ 376 milhões na cotação atual). O Rubro-Negro, por sua vez, só estaria disposto a oferecer 40 milhões de euros (R$ 250 milhões), algo não aceito pelo time inglês. A negociação, considerada complexa, segue. Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá foi negociado com o Milan (ITA) em 2018. Após duas temporadas sem destaque no futebol italiano, foi para o Lyon (FRA), onde evoluiu e chamou a atenção do futebol inglês. Em 2022, o West Ham contratou o jogador por 61,6 milhões de euros (R$ 309 milhões à época). Desde então, defende o clube londrino, consolidando-se na Europa.