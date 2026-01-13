Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paquetá, alvo do Flamengo, falta novo treino no West Ham

Jogador se ausenta pelo segundo dia consecutivo no treinamento da equipe inglesa; sexta (16/1), West Ham e Fla terão reunião
Em meio a uma negociação para deixar o West Ham, o meia Lucas Paquetá faltou pelo segundo dia seguido o treinamento de seu clube. Alvo do Flamengo e também do Tottenham, o brasileiro pediu para ficar fora do treino desta terça-feira (13/1), a exemplo do que houve na segunda (12/1).

Dessa forma, mesmo sem estar machucado, dificilmente ele ficará à disposição para o jogo de sábado (17/1) contra o próprio Tottenham, pela 22ª rodada da Premier League. Segundo informações da jornalista Mônica Alves, da “Coluna do Fla”, não há confirmação sobre a disponibilidade do atleta para o clássico londrino.

Paquetá, afinal, quer voltar para o Flamengo e tem reunião marcada para sexta-feira (16/1) para tentar destravar a negociação. A vontade do craque é deixar o West Ham rumo a um clube que dispute títulos. Dessa forma, o Fla aposta no desejo do atleta em retornar para prosseguir por sua contratação.

Inicialmente, os Hammers pedem 60 milhões de euros (cerca de R$ 376 milhões na cotação atual). O Rubro-Negro, por sua vez, só estaria disposto a oferecer 40 milhões de euros (R$ 250 milhões), algo não aceito pelo time inglês. A negociação, considerada complexa, segue.

Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá foi negociado com o Milan (ITA) em 2018. Após duas temporadas sem destaque no futebol italiano, foi para o Lyon (FRA), onde evoluiu e chamou a atenção do futebol inglês. Em 2022, o West Ham contratou o jogador por 61,6 milhões de euros (R$ 309 milhões à época). Desde então, defende o clube londrino, consolidando-se na Europa.

