Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Palmeiras x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Verdão terminou a primeira fase do torneio com a melhor campanha geral
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta terça-feira (13), às 19h30 (de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Vitória, pela segunda fase da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. Esta é a primeira fase de mata-mata da competição. Assim, apenas o vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o vencedor de Flamengo-SP x Monte Roraima.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e acompanha, ao vivo, a partir de 18h45, tudo o que vai rolar no prélio. Christian Rafael volta à ação para transmitir a partida. Eduardo Gimenez o acompanha nos comentários. As reportagens estão nas mãos, ou melhor, na voz de David Silva.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar