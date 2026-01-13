Palmeiras x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Nesta terça-feira (13), às 19h30 (de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Vitória, pela segunda fase da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. Esta é a primeira fase de mata-mata da competição. Assim, apenas o vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o vencedor de Flamengo-SP x Monte Roraima.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e acompanha, ao vivo, a partir de 18h45, tudo o que vai rolar no prélio. Christian Rafael volta à ação para transmitir a partida. Eduardo Gimenez o acompanha nos comentários. As reportagens estão nas mãos, ou melhor, na voz de David Silva.