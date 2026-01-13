Palmeiras x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Saiba tudo sobre o primeiro clássico do Paulistão 2026; ambas as equipes venceram na estreia do torneio / Crédito: Jogada 10

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Paulistão 2026. O jogo acontece na Arena Barueri, na cidade de Barueri. O local será a casa do Verdão até meados de março, enquanto o clube troca a grama do Allianz Parque. A partida marca o primeiro clássico do estadual de São Paulo. Vale lembrar que o Paulistão dessa temporada tem novo formato, inspirado na Champions League. Assim, cada uma das equipes faz oito jogos na primeira fase, contra adversários definidos por sorteio baseado em ranqueamento dos melhores clubes da competição. Os oito times mais bem classificados avançam para as quartas de final, enquanto os dois piores são rebaixados para a Série A2. Clique aqui para saber mais sobre o regulamento do Paulistão 2026.

Onde assistir Palmeiras x Santos pelo Paulistão 2026 Palmeiras x Santos terá transmissão da Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube), da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming). Como chega o Palmeiras O Palmeiras venceu a Portuguesa por 1 a 0 na estreia da competição, com gol de Luighi. A partida marcou a estreia do único reforço do Verdão até o momento na temporada, o volante Marlon Freitas, um dos destaques positivos do jogo. A tendência é que Abel Ferreira leve a campo uma equipe modificada em relação à primeira rodada do torneio. Isso porque o técnico deve fazer um rodízio de jogadores nas rodadas iniciais da competição, para administrar a sequência de jogos e dar ritmo a todos os atletas. Além disso, um dos destaques do time, o atacante Vitor Roque é dúvida para o clássico. O “Tigrinho” não atuou na primeira partida do campeonato por conta de uma entorse no tornozelo sofrido durante jogo-treino realizado na última semana, a primeira de pré-temporada do Verdão. O centroavante treinou normalmente com os companheiros na terça-feira (13). Ainda há a expectativa pelo retorno de Flaco López, que foi desfalque no último jogo por conta de uma gripe. Por outro lado, Felipe Anderson, Paulinho, Jefté e Facundo Torres estão fora por lesão. Lucas Evangelista e Figueiredo seguem em transição física e também são ausências.

Como chega o Santos O Peixe também venceu sua partida de estreia na competição, de virada, diante do Novorizontino por 2 a 1. A partida marcou a reestreia de Gabigol com a camisa Alvinegra. O atacante, inclusive, marcou um dos gols do jogo. Assim como o adversário, Vojvoda também planeja fazer um rodízio com os jogadores do Santos. O treinador considera que essa é a única maneira de administrar a sequência de jogos e a condição física dos jogadores diante do calor extremo característico do verão brasileiro. Entretanto, o técnico não pretende fazer alterações que modifiquem o padrão tático da equipe neste início de ano. Vale lembrar que Neymar está fora do jogo. O camisa 10 do Peixe ainda se recupera de cirurgia no menisco do joelho esquerdo. O voltou aos treinos na última semana, mas ainda na parte interna do CT Rei Pelé, como parte do cronograma de recuperação. Além de Neymar, Gabriel Bontempo e Barreal estão fora do jogo. Zé Rafael, volante que fez história no Palmeiras, é dúvida.