Palmeiras busca soluções para a zaga entre base e mercado

O zagueiro marfinense foi contratado em novembro de 2025 e tem vínculo com o clube até o meio de 2028. A princípio, sua chegada foi para compor a equipe sub-20 do Verdão. Entretanto, um atraso em seu registro junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) impediu sua participação na Copinha deste ano. Assim, o jogador pode ganhar oportunidades no time profissional durante a disputa do Paulistão.

O Palmeiras segue em busca de um novo zagueiro para compor seu elenco nesta temporada e não busca reforços apenas no mercado, mas também nas categorias de base. Prova disso é a inscrição do jovem Koné, de 18 anos, na “lista A” do Paulistão, que tem limite de 35 nomes e é destinada a jogadores profissionais.

Koné, inclusive, tem trabalhado com os jogadores profissionais na Academia de Futebol durante a pré-temporada, sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira. Vale lembrar que o Palmeiras tem apenas quatro jogadores para a zaga no elenco. São eles: Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Murilo e Benedetti. Vale lembrar que este último também está inscrito na Copinha, mas atuou como titular na estreia do Verdão pelo Paulistão – vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa.

Igor Julio na mira do Palmeiras

Além da busca por reforços “caseiros”, o Palmeiras observa o mercado em busca de um novo zagueiro. Segundo o portal “Nosso Palestra”, o nome da vez é Igor Julio, que pertence ao Brighton, mas atua emprestado ao West Ham (ambos da Inglaterra). O vínculo com a equipe de Londres se encerra no meio de 2026, mas o jogador não vem recebendo oportunidades. Vale lembrar que os Hammers estão na zona do rebaixamento da Premier League neste momento, ocupando a 18ª posição.

O Brighton, dono do “passe” do atleta, aceita negociar por 7 milhões de euros (R$ 43,8 milhões na cotação atual. Igor Julio tem 27 anos e é canhoto, característica que agrada ao técnico Abel Ferreira. Antes de West Ham e Brighton, o brasileiro defendeu RB Salzburg (Áustria), Fiorentina e Spal (os dois últimos da Itália).